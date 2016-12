Alden, nagka-bahay sa executive subdivision mula sa kasikatan

FRUIT of success ‘ika nga, plus kasipagan at determination to save kaya nagkaroon ng magardong bahay ngayon si Alden Richards sa isang very exclusive Nuvali subdivision sa Laguna kung saan magkasama-sama silang buong pamilya na nagdiwang ng Kapaskuhan.

Hindi nangibang bansa ang aktor dahil gusto niya kasama ang buong pamilya na magPa-Pasko sa bagong tahanan at katunayan, nakapag-taping na sila ng ilang episode sa Eat Bulaga at magla-live sila sa December 29.

Inamin ng aktor sa isang interbyu na gusto nito ang lokasyon ng kanyang bagong tirahan dahil malapit ito sa Sta Rosa kung saan may naipundar na rin siyang mga apartment na pinapa-rentahan at iba pang negosyo.

Maliban dito, may naitayo na siyang dalawang restoran sa Tagaytay at dito sa Quezon City, sa may bandang Morato Avenue.

But speaking of Nuvali residence, may tsika noon sa aktor na mayroon daw siyang syotang itinira rito at ang matindi, buntis raw ito pero parang hindi kapani-paniwala dahil kalilipat pa lang naman ng aktor sa nasabing tahanan.

Kaya naman, sa pagdating ni Madam Suzette Arabdela galing sa USA ay agad namin siyang tsinika tungkol dito.

Ang tanging nasabi ng sikat na manghuhula ay prone to have a baby sa labas ang aktor at base sa kanyang vibes, may syota raw ngayon ang aktor na non-showbiz at ito raw ang kanyang gusto.

Kung sabagay, di naman nakapagtataka kung mabalitang may anak ang aktor dahil maliban sa sikat itong artista at guwapo na ay milyonaryo pa.

Katangiang, hinahabol ng mga chicks sa isang magiging syota but his fans need not worry dahil mas naka-focus raw ito sa kanyang karir at kikitain nito dahil gusto nitong tulungan ang kanyang pamilya.

Samantala, hindi raw nakikita ng manghuhula na magiging real-life syota ng aktor si Maine Mendoza dahil pang-showbiz lang daw talaga ang ang relasyon nila as in, loveteam.

Although medyo naba-vibes nito na may posibilidad na ma-develop ang dalawa pero wala itong katuparan na sila ang magkatuluyan dahil may mahal na raw si Alden na non-showbiz entity at ito naman si Maine ay may isang aktor na close sa kanya ngayon na gusto nito.

Magtatagal naman daw as loveteam ang dalawa dahil suportado sila ng Eat Bulaga kaya tiyak na magiging matagumpay ang teleseryeng gagawin ng dalawa.

Ayon kay Madam Suzette, huwag lang daw paghiwalayin ang dalawa kasi kapag ipinareha sila sa iba ay magso-slow down na ang kanilang karir.

Dapat daw magpasalamat sila sa suporta sa kanila ng Aldub nation na kahit ilusyon lang ang kanilang pagmamahalan ay sobrang suportado.

DANIEL AT KATHRYN, INIS PA RIN ANG TAO SA KANILANG PAG-ENDORSO NG KANDIDATO

Ayon kay Madam Suzette based on vibration, stable raw ang loveteam nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo at katunayan, may plano na ang dalawa sa kanilang kinabukasan pero ayaw lang nilang umamin sa publiko tungkol sa kanilang relasyon pero ang totoo, in real life ay sila na talaga.

Nilinaw ni Madam Suzette ang tungkol sa concert ni Daniel na matutuloy rin ito kahit may katotohanan ang pagka-postpone na concert ay nagka-problema ito sa bentahan ng tiket.

Pati ‘yung pelikula nilang Barcelona ay hindi raw ito masyadong kumita na ang itinuturong dahilan ay nag-ugat daw sa pag-endorso ng kandidato ng aktor. Marami daw ang nainis sa ginawa nito kaya pati karir niya ngayon ay apektado but in fairness, makababawi pa naman ang aktor in due time.

JULIA BARRETTO, SUPORTADO NG MGA BAGUHANG ‘KILIG NG BAYAN’

Kahit nagkikipag-bonding na ngayon si Julia Barretto sa kanyang amang si Dennis Padilla ay hindi raw nito nangangahulugang gagamitin na ng aktres ang family name ng ama.

Kaya, habang nasa ganitong situwasyon, hindi naba-vibes ni Madam Suzette na aangat ang karir nito dahil may imahe na itong pagka-nega dahil kasisimula pa lang nito sa showbiz ay nagka-isyu na ito sa kanyang ama.

Kung sabagay, Star Cinema need not worry kasi kahit papaano ay kikita rin naman ang pelikulang Vince and Kath and James na kasali sa MMFF 2016 kahit bida rito ang batang aktres dahil sa pagkasama ng dalawang ‘kilig ng bayan’ na sina Joshua Garcia, ang look-alike at act-alike ni John Lloyd Cruz, kaya naman sinasabing siya ang ‘next John Lloyd Cruz.’

Kasama rin dito ang kontrobersyal na Hashtag member na si Ronnie Alonte dahil sa kanyang viral umano na sex video na kalat na daw sa social media. First time ng dalawa on big screen kaya curious ang madlang pipol how these young guys would fare in their acting on the wide screen.

Medyo lamang, si Ronnie dahil may dalawa siyang movie entry this MMFF 2016 at ayon sa kanyang direktor, he can deliver pretty well. But in fairness, aside sa movie nilang tatlo, napanonood naman tuwing hapon si Joshua sa Solid Gold serye, The Greatest Love of All. PAISTARRR/ALEX DATU

loading...