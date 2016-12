Angelu de Leon tuloy pa rin ang pakikipaglaban sa sakit na Bell`s Palsy

MAITUTURING na inspirasyon sa lahat ang positive outlook ni Angelu de Leon ngayong Pasko sa paraan kung paano niya hinaharap at labanan ang kanyang karamdaman.

Ilang buwan na ang nakakaraan nang magkaroon ng Bell`s Palsy si Angelu at hanggang ngayon ay patuloy ang pakikipaglaban niya para bumalik sa rati ang normal na galaw ng kanyang mukha.

Kahanga-hanga sa mga fans ang positive outlook ng actress sa araw-araw na nararanasang abnormality sa mukha.

Isa sa mga post nina Angelu at ng kanyang mister, hindi hadlang ang kanyang karamdaman para hindi ngumiti sa Lahat ng kaharap kesehodang hindi normal ang galaw ng kanyang mukha.

Ang message caption nga ni Angelu…

“My smile isn’t 100% back to normal. I gained 15 lbs from the steroids I`m taking plus another extra pounds because of all the parties. But that shouldn’t stop me from smiling or being around with friends and family.

“There`s still so much to be grateful for, more than the physical happiness. My heart and my life is filled with LOVE, JOY, PEACE, GOODNESS, GENTLENESS, KINDNESS, FAITHFULNESS AND SELF CONTROL, all the fruits of the Holy Spirit. Thank you God! Our life are not meant to be perfect but it`s meant to be lived with the purpose.

“My God is a SOVEREIGN GOD and that gives me the will to wake and smile at my day. Merry Christmas guys!! Love you. God bless us all.

Makikita sa mga photo posting ni Angelu ang mga parties na kanyang pinuntahan. Patunay lang na hindi siya apektado ng kanyang karamdaman. At dalangin ng mga nagmamahal sa actress at mga fans ang mabilis na paggaling ng actress.

***

Inaabangan ng mga barako sa pagpasok ng taon 2017 ang pagbabago sa image ng mga artista na dati ay sweet ang image, tulad nina Max Collin, Kris Bernal, Thea Tolentino atbp na sumabak na rin sa pagpapaseksi.

Ang dating si Max na ayaw na ayaw magpakita ng skin ay todo bigay na sa bago commercial na super seksi ang kuha.

Si Thea na dati ay balot na balot ang kasuotan ay ipinakita na ang porma ng katawan nang magsuot ng one piece bikini sa isang eksena niya sa teleserye.

Si Kris Bernal na medyo bitin ang pagsusuot ng mga sexy outfit ay bumigay na rin dahil nagpose na ito na naka-two piece bikini.

Nagkakaisa ang katuwiran ng mga dating sweet image na actress.

Nasa tamang edad na sila para iwanan ang pagiging sweet image actress.

Ang tanong, di kaya magselos ang boyfriend ng mga ito kapag inilantad na nila ang kaseksihan?

Si Max ay balitang may boyfriend na at ganoon din si Thea. Hindi lang naming matiyak kung pati si Kris ay mayroon na rin karelasyon sa ngayon.

Well, tiyak na kaabang-abang ang gagawing pagbabago sa image ng mga dating actress na patweetum.

***

Siguradong masayang-masaya ang Pasko ngayon si Robin Padilla dahil isinilang na ang kauna-unahang anak nila ni Mariel Rodriquez-Padilla sa America.

Hindi nakasama si Robin sa oras ng panganganak sa Tate dahil hindi nabigyan ng US Visa. Sigurado naman kami na masaya na ito dahil isinilang ang kanilang “angel” sa mundong ibabaw.

Matatandaan dalawang beses nakunan si Mariel pero hindi sila sumuko ni Robin na hindi mabiyayaan ng anak.

Hindi lang si Robin ang masayang-masaya dahil maging ang iba pang anak ng actor ay masaya rin dahil may bago na naman silang kapatid. Lalo na si Kylie Padilla na sabik na rin makita ang kanyang bunsong kapatid sa ama.

Maligayang Pasko sa nag-iisang Robin Padilla na laging nandiyan at handang tumulong sa kapwa. TEKA MUNA/ GERRY OCAMPO

