Dakdak nang dakdak, kinabog naman halos ni Angelica

HAKHAKHAKHAKHAKHAK! Sobrang angas ni Vice Chakah, kinabog naman siya ni Angelica Panganiban.

Mantakin mong naka-246 million agad-agad ang movie nila ni Dingdong Dantes but she never did flaunt about it nor did she make some

caustic remarks to show to all and sundry that she was an authentic box-office star.

Ito kasing si Vice Chakah ay masyadong nagmamaganda gayung hindi naman siya ang nagdala ng pelikula kundi ang triumvirate nina Coco

Martin, Awra at Onyok. Harharharharharharhar!

Butata ang baklang mapagpanggap gayung matagal na siyang nalaos at naisalba lang ng write-up namin.

Umarte-arte siya at susungalngalin ko siya.

Susungalngalin raw, o! Joke! Hakhakhakhakakhakhakhakhak!

Magbalik-tanaw nga ang ilung baklang ito at aaminin niyang all time low ang kanyang career last film festival at kung hindi sa write-

ups naming ipinaglaban namin siya nang ngipin sa ngipin ay hindi siya makaaalagwa. Hahahahahahahahahahaha!

Mahina kasi ang memory ng baklang ito nang halos gutay-gutayin siya ng mga netizens at ang write-ups lang namin ang nagsalba kaya naging box-office star siyang muli.

Honestly, maliban kay Alex Brosas na nagtanggol din sa kanya, walang ibang entertainment writer na sa kanya’y tumulong nung mga panahong naghihingalo na ang kanyang movie career at pawang lait ang natitikman niya sa mga netizens.

Magsinungaling ka at kikidlatan ka right this very minute.

Right this very minute raw, o! Hahahahahahahahahahaha!

During that time, pity me award na nga ang drama ng baklang ito dahil hindi nga siya makaalagwa sa rami ng mga nanglalait sa kanya pero nagbago ang lahat nang maging hit ang kanyang movie two years ago.

Pero nang mag-victory party ang baklang salabusab ay hindi man kami isinali gayung blood, sweat and tears ang pinuhunan namin para lang siya maipagtanggol, barubal, di ba naman? Hahahahahahahahahahahahahahahahaha!

Kaya naman wala kaming kaamor-amor sa yokabang ito na mabuti nga at nauso ang collagen injection sa wetpaks kaya gumanda-ganda siya kahit papano at nagkapera kaya naayos ang dentures pero ‘yun nga lang, with all his money, hindi pa rin niya maayos ang kanyang burog-burog na pagmumukha.

Burog-burog na pagmumukha raw, o! Hahahahahahahahahahahahahahahahaha!

Kaya ang baklang tamulmolic, palaging nagkukubli sa mga masilya. For without it, the men he’d love to fellate would find him gross-

looking and abominable.

Abomimable raw, o! Harharharharharharhar!

Going back to Angelica, low profile lang ang babaeng ito pero madalas maka-ending sa box-office.

Imagine, ‘yung indie movie nila ni JM de Guzman ay naka-ending talaga sa box-office at isang surprise hit of the season.

‘Yun namang apatan nila ni Angel Locsin, Zanjoe Marudo at Dingdong Dantes ay certified box-office hit rin.

Kaya kung si Vice Chakah ay ngawngaw kete ngawngaw na kumikita ang kanyang mga pelikula sa box-office, si Angelica Panganiban ay di

maangas na box-office queen.

Di nga siguro siya nagmamaangas na kumikita ang kanyang mga pelikula sa box-office pero ramdam mo ang kanyang dating.

Di ba tulad ni Vice Chakitah na hangap sa recognition pero on his own ay mahina na rin naman. Hahahahahahahahahaha!

Kaya kung ako si John Lloyd Cruz ay magsi-second thought akong tumambal sa kabayong ito.

Nangangamoy flop kasi, sa totoo lang! Hahahahahahahahahaha!

KAPUSO STARS, LOOKING FORWARD SAKANILANG CHRISTMAS PLANS

Christmas is a happy yet very busy season—mula sa pagbili ng mga regalo, pag-aayos ng bahay para sa mga bisita at pagluluto.

Pero wala ang salitang ito sa ilang Kapuso artists dahil looking forward sila sa darating na Pasko dahil para sa kanila, Christmas is relaxation.

Kung ang iba kaliwa’t kanan ang parties at gatherings, quality time with family naman ang plano ni Kapuso Primetime King at Alyas Robin Hood star Dingdong Dantes.

Dahil para sa kanya, ito ang tunay na depinisyon ng kapaskuhan. “My plan is to have dinner with my family because that’s what’s Christmas is for, right? Tsaka ang dami kong natanggap na blessings this year na kasama ko ang pamilya ko. I think it’s a beautiful thing if I thank the good Lord with them.”

Ganito rin ang inaabangan ng Ika-6 Na Utos star Gabby Concepcion.

Kwento niya, sapat na ang makasama niya ang pamilya niya at ilan sa mga malalapit niyang kaibigan ngayong Pasko. “I will be with family and friends and just enjoy life… simple life,” pagbabahagi ng mahusay na aktor.

Samantala, adventure naman ang Christmas plans ng Eat Bulaga host at Superstar Duets judge na si Allan K na lilipad papuntang Japan.

Kwento ng komedyante,“Sa amin kasi, Christmas Eve is with and for my family. Sa 25th naman, mga inaanak. Tapos on the 26th, pupunta na akong Japan. Magwawhite Christmas kuno. I want to relax e.”

Ang Sa Piling Ni Nanay actress naman na si Katrina Halili, isang magandang paradise getaway ang gagawin. “Plano ko sa Palawan kasi every year, I go there to spend Christmas. I find it special kasi.”

Habang ang co-star niyang si Gabby Eigenmann naman, isang childhood dream ang tutuparin ngayong Yuletide season. “We’re going to Florida. Actually matutupad ko rito sa pagpunta kong ito sa Florida ang isa kong life-long wish: ang makapanood ng NBA game. Kaya excited ako talaga,” masayang sabi ng versatile actor.

Anuman daw ang gagawin ngayong holiday season, hindi mahalaga kung saan o paano ito mangyayari. Ang importante ay maging masaya para maramdaman ang magic ng Pasko.

HINDI MISS WORLD PERO ESKALERA ANG GANDA

Minsan pa, napatunayang hindi lang beauty titlist ang nagmamarka ang ganda sa publiko. Hayan kasi at hindi naman beauty titlist itong

Andrea Torres pero kabogerang tunay ang kanyang ganda.

Iniibig kasi siya ng camera kaya naman lutang na lutang ang kanyang ganda sa harap ng camera.

Dito na lang sa Alyas Robin Hood ay eskalerang tunay ang kanyang projection na walang anggulong pinipili.

Sa totoo, she looks adorable in every scene that she appears in, the male population are palpably smitten with her vibrant comeliness.

Maliban sa mass appeal ni Dingdong at sa positive comeliness ni Megan Young, malaking bagay rin ang sultriness at exotic sex appeal

nitong si Andrea Torres na agaw-eksena talaga scene after scene sa Alyas Robinhood.

Malaking bagay ang kanyang red lipstick na siyang trade mark niya sa nasabing soap.

Sa totoo lang!

Send in those sizzling stories that you know about our fave showbiz personalities at peteampoloquiojr@gmail.com and #09994269588, #09276557791 and #09223870129 and read them here.

And with that, ito po ang kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity. Adios. Mabalos. I always need you, Nong! DAPAT LANG!/PETE G. AMPOLOQUIO, JR.

loading...