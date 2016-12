Derek Ramsay, nasiyahan si proposal ni Billy!

SA kanyang Instagram wall ay sinimulan na ni Billy Crawford na ibahagi ang mga photos na kuha sa engagement proposal niya sa kasintahang si Coleen Garcia.

Ang unang kuha ay sinusuotan niya ng singsing si Coleen habang nakaluhod (walang belo, joke).

Pinasalamatan niya ang Diyos dahil nakuha niya ang matamis na sagot na oo ni Coleen.

Nauna nang ipinost ng mga kaibigan niya na sina Dominic Roque at Direk Gino Santos na present nang maganap ang proposal ng dalawa.

Sinundan ito ng pagpo-post ni Coleen ng photo nila ni Billy na magkaharap ng mukha.

Isa si Derek Ramsay sa mga nasiyahan sa ginawang proposal ni Billy kay Coleen.

Sa kasiyahan nga ng actor ay ipinost din nito ang kuha ng dalawa.

“Two of the nicest people I know in the biz..So, happy for you guys,“ say ni Derek.

Dahil sa ginawang pagpo-post din ni Derek ay siya naman ang pinagbalingan ng tanong ng kanyang mga fan kung kailan naman daw siya magpo-propose sa kanyang non-showbiz girlfriend.

Samantalang, matapos ang pinag-usapan sa social media na proposal ni Billy kay Coleen ay umalis na ang magkasintahan papuntang ibang bansa kasama ang pamilya ni Coleen para doon magdiwang ng Pasko.

“Off to our next adventure and this time it`s with the Garcia family!” say ni Coleen.

Well, sana maging masaya sina Billy at Coleen at maging forever ang kanilang pagmamahalan.

***

Hindi pa rin alam ni Valeen Montenegro kung makakasama niya sa darating na Pasko ang kanyang boyfriend of seven years dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng kanyang mga magulang ang guy.

Ayon kay Valeen, nahihirapan na raw siyang ipaunawa sa kanyang magulang na mahal na mahal niya ang kanyang boyfriend at hangad niya na magkaroon ng magandang relasyon ito sa kanyang pamilya.

Bunsong anak kasi si Valeen kaya kahit 26 years old na ito ay super protective pa rin sa kanya ang mga magulang.

“That`s why kahit na may mga special occasions sa bahay ay hindi ko maimbitahan ang boyfriend ko kasi baka magkaroon ng ackward feeling between him and my parents.

“I know where my parents are coming from. They just want the best for me. Pero sana naman, dahil sa may edad na ako, sana naman matanggap na nila ng buo ang boyfriend ko.

“Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Para di ba? Happy family na kami,” pahayag ni Valeen na super seksi pa rin hanggang ngayon.

Kung ang pangamba naman daw ng mga mahal niya sa buhay ay mag-aasawa na siya, wala pa naman daw siyang balak mag-asawa dahil marami pa raw siyang gustong ma-achieve sa kanyang showbiz career.

Napapanood si Valeen sa Bubble Gang every Friday sa GMA 7 at nagpapasalamat siya sa mga BG barkada dahil magmula nang makasama niya sina Michael V, Kim Domingo, Jackie Rice, Arianne Bautista, Boy 2 Quizon, Antonio Aguitania at iba pa sa Bubble Gang ay mas lalo raw siyang naging matapang sa mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay.

Samantalang kung darating daw ang araw na matanggap ng kaniyang pamilya ang boyfriend ay matatawag niya itong Christmas miracle. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

