Digong may New Year’s resolution

PEACE on earth and goodwill to all men.

Ito ang New Year’s Resolution ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpasok ng Bagong Taon.

Ayon kay Presidential spokesman Ernesto Abella, wala siyang ideya kung kasama ang hindi na pagmumura sa New Year’s Resolution ng Chief Executive subalit ang sigurado siya ay hindi pang-sarili ang New Year’s Resolution nito kundi pangkalahatan.

“He wants peace on Earth, goodwill to all men,” ayon kay Sec. Abella

