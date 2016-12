DSWD Sec. Judy Taguiwalo, nag sorry sa maling balita sa Hilongos Bombing

INAKO ni Department of Social Welfare and Development Sec. Judy Taguiwalo ang kuryenteng balita na may 10 katao na namatay sa nangyaring pagsabog sa Rizal Plaza sa Hilongos, Leyte.

Sa press briefing sa New Executive Building (NEB) sa Malakanyang ay sinabi ni Sec. Taguiwalo na mali ang impormasyon na ipinaabot sa kanya ng regional director hinggil sa insidente dahil napag-alaman niya na wala namang namatay subalit may 34 na kataong sugatan sa naturang pagsabog.

“Gusto ko kaagad iyan maiwasto. Pasensiya na Usec. (Ernesto) Abella dahil ala-una ng madaling-araw ng ipinaabot sa akin ng regional director ng Leyte ang nangyaring pambobomba at ang initial na ulat ay may sampung patay. Hindi ho totoo ‘yan. Kung nakuryente ho tayo, ako ho ang may kasalanan, hindi ang ating spokesperson,” ang paliwanag ng Kalihim.

Sa katunayan nga aniya ay may 10 katao na ang nakalabas sa ospital habang ang iba naman aniya ay nananatili pa roon.

Sasagutin ng DSWD ang hospital bill ng mga nasugatan at bibigyan pa ang mga ito ng tig-P5,000 na financial assistance.

“Iyong ating DSWD field officer ho ay naroroon ngayon, handang magbigay ng tulong. May 5,000 pesos na financial assistance tayo sa mga nasugatan at sasagutin ho ng departamento ‘yung kanilang hospital bills,” lahad nito.

Patuloy na nilalapatan ng lunas ang 34 na mga biktima ng pagbobomba sa Hilongos sa apat na Hospital sa Region 8.

Ang ilan dito ay dinala sa Baybay District Hospital, samantalang ang iba naman ay dinala sa Eastern Visayas Regional Medical Center (EVRMC)

Ayon kay Dr. Antonina Ruiz Dalipe, ng Hilongos District Hospital, ilan sa biktima ay nagtamo ng sugat partikular sa lower extremities dahil sa pagsabog.

Napag-alaman na pito sa mga biktima ay mga menor de edad kung saan nasa pitong taong gulang ang pinakabata.

Samantala, pito naman ang babae at 24 na mga kalalakihan ang kabilang din sa mga biktima na nanonood lamang ng boxing match na kasabay ng kanilang kapiyestahan sa lugar. KRIS JOSE

