Gabbi Garcia at Ruru Madrid, heart breaking ang ending!

HEART breaking man ang naging eksena nina Alena at Ybarro sa Encantadia recently na nagpaiyak sa marami, bumawi pa rin sina Gabbi Garcia at Ruru Madrid sa kanilang GabRu fans.

Nangako kasi sila na hindi raw sila magle-let go sa isa’t isa. Sinabi nila ito sa isang sweet na cover ng kanta ni James Arthur na “Say You Won’t Let Go” na pinost nila sa kanilang social media account.

Tila napawi naman ang mga luhang binuhos ng kanilang fans dahil as of writing, may 250,000 Facebook views na ito—patunay na parami nang parami pa rin ang hindi rin magle-let go sa kanila.

Miss Universe 2017, ipalalabas sa GMA Network

After Miss World, meron na naman kayong aabangan sa Kapuso Network. Hahataw na naman kasi ang GMA Network dahil early next year ay sa kanila rin ipalalabas ang much-awaited Miss Universe 2017 kasama ng Solar Entertainment.

Magandang regalo ito para sa darating na 2017. Kailangan nating i-cheer ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina para sa korona sa darating na Award’s Night! Go girl!

Meant To Be cast todo ang bonding

Aliw ang posts ng Meant To Be cast na sina Addy Raj, Ken Chan, Ivan Dorschner at Jak Roberto.

Kahit kasi magkakaribal sila sa puso ni Barbie Forteza, kita pa rin ang closeness na nadedevelop sa kanila.

In fact, halos every week, may gimik ang mga ito at patuloy na nagbobonding.

Dahil dito, excited na kaming mapanood ang Meant To Be dahil for sure, isang sorpresa na naman ito ng GMA.

Mahirapan kaya ang boys na i-set aside ang kanilang feelings for Barbie para sa kanilang friendship? Yan ang dapat abangan.

Gabby Eigenmann, sa US magbabakasyon ngayong Pasko!

Stalking his Instagram posts, masaya kami for Sa Piling Ni Nanay star Gabby Eigenmann.

At long last kasi, nasa US na siya para gawin ang regalo niya para sa sarili niya ngayong taon—ang manood ng NBA game.

Ayon sa mahusay na actor, matagal na raw niya kasi itong plano at masaya siya dahil makakasama pa niya ngayon ang kanyang pamilya.

“Ito kasi talaga ang regalo ko sa sarili ko. Matagal ko itong hinintay and it is extra special kasi kasama ko family ko,” pagbabahagi niya. Best of luck sa iyong adventure, Gab! Merry Christmas!

