Ika-120 taon anibersaryo ng kadakilaan ni Dr. Rizal, pinangunahan ni Pang. Duterte

PINANGUNAHAN ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paggunita sa ika-120 taong anibersaryo ng kadakilaan at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal sa Rizal National Monument sa Rizal Park sa Lungsod ng Maynila kanina.

Sa naging mensahe ni Pangulong Duterte, sinabi nito na ang sambayanang Filipino ang mapalad na tagapagmana ng mga pagpapakasakit ni Rizal dahil sa kalayaang ipinaglaban nito at ng pagkatao at dangal na pinaniniwalaan nitong karapat-dapat na ipagtanggol ng kasalukuyang henerasyon.

Higit aniya sa pagkilala sa mga kahanga-hangang katangian ay mas mapararangalan si Rizal sa pamamagitan ng pagturing dito bilang ilaw at gabay sa panahong mapanghamon at mapanganib.

Katulad aniya noong kapanahunan ni Rizal, ang bansa ay patuloy na nakikipaglaban para sa kalayaan at kontra kahirapan, kriminalidad, illegal na droga at katiwalian.

“Ito ang kasalukuyang kaaway; ito ang mananakop na sumusupil sa puso, isip at kaluluwa n gating mga kababayan. Kaya naman ang buong pamahalaan ay nananawagan sa lahat na makibahagi sa labang ito tungo sa tunay na pagbabago,” ayon sa Pangulo.

Sa kasalukuyan aniya ay nakararanas ng makabuluhang pagsulong ang ekonomiya ng bansa.

Kaya nga kailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat.

Dapat aniyang ipakita ang alab at dedikasyong nagpakilos kay Rizal.

“Suriin, linangin at tularan natin ang kanyang mga katangian upang maging mga bayani tayo, matapat, makabansa, at masugid na naglilingkod sa ating lipunan. Sa ngalan ni Rizal, ituloy natin ang sinimulang pagbabago,” ani Pangulong Duterte sabay sabing “Mabuhay an gating Inang Bayan.” KRIS JOSE

