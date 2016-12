Isang de-kampanilyang abogado ang hahawak sa kaso ni Claudine laban sa pamangkin ni Raymart

SI Atty. Ferdinand Topacio umano ang hahawak ng kaso na inihanda ni Claudine Barretto laban sa 28 years old na anak na lalaking pamangkin ni Raymart Santiago na nanakit sa kanyang anak na si Santino.

Ayon Claudine, maghanda na raw ang umagrabyado sa kanyang anak at ang pamilya nito. Sana raw ay magkaroon sila ng Merry na Christmas at New Year sa korte.

Ang gusto lang daw niya ay humingi ng sorry sa kanya ang nanakit kay Santino.

Nag-reach out daw siya sa nanay ng inirereklamo niya nang dalawang beses pero ang taas pa raw ng pride at ang yayabang pa raw.

Kaya ani Clau, “Merry Christmas & have a hell of a New Year!

Pero para sa magaling na aktres na muling mapapanood sa Maalaala Mo Kaya ay wala na raw sasakit pa ang hindi prinotektahan ang sarili niyang anak-na obviously ang pinatatamaan niya rito ay si Raymart na pagkatapos hiramin at isama sa kanilang bahay si Santino ay pinabayaan lang nito at nang masaktan ng pamangkin niya ay hindi man lang gumawa ng hakbang para ayusin o desiplinahin ang anak ng kanyang kapatid.

***

Tyrone Oneza, muli na namang namudmud ng salapi sa kanyang fans

Napili na ng #TyroneOneza/Facebook International Wheel of Fortune sa pamamagitan raffle draw ang masuwerteng sampung Tyronatics na mananalo ng tig-100 Euro each.

Kasama ang inyong lingkod na sinwerte at sina Jayden Santos, Princess Marietta Mary Prince Brando, Arien Christine B. Gero, Leonilla Bangunan, Jhoy Durano Austria, Bernadette L. Tadeo, Rochelle Alonzo Guzman, Angelica Los Banos Surbano at Pinky Miranda.

Ang TOFIWOF ay pinangungunahan ng ballader singer na si Tyrone Oneza katuwang ang kanyang komite na kinabibilangan nina Raul Medrano Lacorte, Amy Dimaunahan Lacorte, Mika Palomares Flosa, Prince Adeel, Benny Lubera, Diana Palacpac.

Walang pagsidlan sa galak ang mga fan ni Tyrone dahil may panghanda na sila sa Noche Buena.

Huwag ding magalala ang iba pang Tyronenatics dahil ayon sa mang-aawit, tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay saya next year.

Kaya kung hindi man sila nanalo ngayon, may pagkakataon pa sila sa mga susunod na raffle.

Samantala, nagpapasalamat si Tyrone dahil pino-promote ng #Googleplay ang kanyang Christmas song na “Ikaw Ang Christmas Ko.” Available rin ito sa lahat halos ng online music stores.

***

Pinalitan dahil mayabang at wala namang nagawa

Kaya raw pinalitan si Jessy Mendiola bilang tourism ambassador ng Korea sa Pilipinas si Jessy Mendiola dahil mayabang ito at wala naman nagawa nagawa.

Sa tatlong taon daw na hinawakan nito ang posisyon ay nakanganga lang ito.

Nagalit naman si Didith Garvida, nanay ni Jessy dahil may mga basher na tumawag sa sexy star na malandi kaya wala raw itong karapatang maging ambassador.

***

Alden inspired sa bagong soap

Excited at inspired si Alden Richards sa paggawa ng bago niyang TV series sa GMA 7 dahil ito ang kauna-unahang proyekto na pagsasamahan nila ni Maine Mendoza.

Katunayan, nag-start na itong mag-shoot ng seryeng Destined To Be Yours.

Samantalang si Maine Mendoza ay nganga pa dahil busy pa sa mga gimik.

Likas talagang artista si Alden. Lahat ng mga ginagawa niya ay pinagiigihan niya at minamahal niya dahil napagdaanan niya ang hirap bago niya naabot ang tagumpay. Hindi katulad ng kanyang partner na bigla lang sumikat kaya hindi kinaya ang laki ng kanyang ulo.

***

Thea Tolentino inakit si Kristoffer Martin!

Kaabang-abang ang mga susunod na eksena sa GMA Afternoon Prime series na Hahamakin Ang Lahat.

Lahat kasi ng mga bida nito—sina Joyce Ching, Kristoffer Martin at Thea Toletino ay todo ang pag-level up as they take off sa kanilang pa-tweetums roles.

In fact, si Thea ay nanggulat sa isang eksena dahil sa pang-aakit na ginawa niya kay Kristoffer Martin na siyang gumaganap bilang si JunJun, sa nasabing serye.

Kahit one-piece ang suot ng dalaga, kitang kita ang pagiging sexy ng aktres. Sa serye kasi hindi titigilan ng dalaga si Junjun hanggang hindi niya naaagaw ito mula kay Rachel.

Ano na nga kaya ang mangyayari sa pamilya nila ngayong nangingibabaw ang inggit at selos? Yan ang dapat abangan sa nakaantig na kwento ng Hahamakin Ang Lahat, weekdays after Ika-6 Na Utos sa GMA.

***

Ate Shawie busy na

Isa si Sharon Cuneta sa magiging busy this coming year 2017 dahil na sa kanya na raw ang script para sa gagawin nilang pelikula under Star Cinema ng kanyang former husband na si Gabby Concepcion.

Nagtaping na rin sila ng first episode nila for Your Face Sounds Familiar kasama sina Gary V, at ang bagong dating sa Kapamilyang si Ogie Alcasid at ang magiging host nito ay si Billy Crawford pa rin. Ang first episode ay mapanonood sa January 7 & 8.

