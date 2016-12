Kapamilya stars nakibahagi sa ika-2 kapamilya reunion ng TFC

BILANG tunay na Kapamilya, nakibahagi ang ilang stars ng ABS-CBN sa ikalawang Kapamilya Reunion ng premyadong network na The Filipino Channel (TFC) na ginanap kamakailan sa Restaurant 9501 sa headquarters ng ABS-CBN sa Quezon City sa Pilipinas.

Sinimulan ang “Kapamilya Reunion,” isang virtual reunion ng mga panalong overseas Filipinos (OFs) at kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, noong nakaraang taon upang dalhin ang pamosong Paskong Pinoy sa mga Pilipino sa ibang bansa.

Bahagi ng misyon nitong paglapitin ang mga OFs sa Pilipinas at kanilang mahal sa buhay, patuloy ang TFC ngayon sa pagsama-sama ng mga pamilya ng mga Pilipino mula sa U.S., Canada, Australia, New Zealand at Hong Kong sa isang maagang Noche Buena kung saan ni-recreate ang mga elements ng Philippine Christmas, kasama na ang pagdating ng mga bisita.

Kasama ngayong taon ang Kapamilya stars na sina: Arjo Atayde ng “FPJ’s Ang Probinsyano”; Kapamilya love team na si Alexa Ylacad at Nash Aguas; at child stars Xyrel Manabat at Zijan Jaranilla; at Kapamilya Heartthrob Dominic Roque.

Para sa first-timer at award-winning host na si Robi Domingo, nakaka-touch ang pagtatagpo dahil mga OFs na malayo sa kanilang sinasandalang pamilya ang pinapasaya nila. “Kaya ako, sobrang humahanga sa mga Kapamilya natin dito sa Pilipinas na may mga kamag-anak sa ibang bansa dahil nakakayanan nilang maging masaya dahil Pasko na at nakikita nila ‘yong mas malaking larawan na ginagawa nila ‘to para sa kanila rin.

Para naman kay DJ Jai Ho na naging bahagi na ng unang “Kapamilya Reunion,” memorable pa rin ang ikalawang Kapamilya Reunion hindi dahil sa nabago ang kaniyang role na mula bisita at ngayo’s host kung hindi nanaig ang konsepto ng pasasalamat. “Nakita ko iyong init ng pagtanggap ng mga tao di nawala. Di nila binabalewala ang pagbigay pansin ng TFC sa kanila,” ani Jai Ho.

Tulad ng isang tunay na Christmas celebration, nag-perform din ang Kapamilya stars at umawit ng Christmas songs kasama rin ang host na si “Nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo” DJ Cha Cha na nag-impromptu kasama ng “Magandang Buhay” resident jester na si Jai Ho.

Nagasalo-salo rin ang lahat sa handang puto bumbong at mainit na tsokolate at iba pang pagkaing Pinoy. Bilang pang-huli, may regalo ring handog ang TFC, kabilang ang ilang sponsors.

Ayon kay Eric Santos, ABS-CBN Global Asia Pacific Regional Marketing Head family-oriented ang mga Pinoy kaya naman bawat pagkakataon na makasama ang pamilya ay panghahawakan nila.

“During the first Kapamilya Reunion, we saw how strong Filipino bond is and how Pinoys take advantage of each opportunity to see their loved ones. We continued Kapamilya Reunion this year because we acknowledge the Filipinos need to reconnect with family and home, especially during this festive season,” pagtatapos ni Santos.

Halos 20 na OFs at kanilang pamilya ang napili mula sa North America, Asia Pacific at Oceana. Kabilang na dito si Llory Llemos. Ang mga nanalong OFs ang may napiling sagot sa katanungang Ikuwento ninyo kung ano’ng pagkakaiba ng Pasko ng ‘Pinas sa Pasko ninyo abroad!”

Ayon sa kaniya, maaaring nananalo ang kaniyang kapatid na si Myra Blanca dahil sa sagot niya na patungkol sa kanilang yumaong ina. Siya mismo, iba ang tingin sa Paskong PInas: “Kahit wala kayong pera, hindi ba basta magkakasama kayo kahit paano, iba iyong bonding ninyo? Exchange gift kayo, monito monita – kahit katuwaan lang. Kahit comedy yung regalo (okay lang).

Kasi tayong mga Pilipino grabe tayong magpahalaga ng Pasko,” Llemos said.

Ito pa ang ilan sa mga sagot:

“Pag pasko, deadma lang. Normal day. Iba pa rin ang atmosphere ng Christmas natin kesa dito sa Australia. Nagpapatugtog na lang ako ng mga Christmas songs para lang ma feel ko ang spirit of Christmas sa Australia. Summer din dito kapag December. Yung lamig ng panahon ay isa rin sa hinahanap ko tuwing Pasko. Pero siyempre mas miss ko ang family ko.” – Cherrylou Bondad of Australia

“Iba ang Paskong Pinoy kasi dito, sama-sama ang mga pamilya. Sa ibang bansa kasi doon inisip mo dito. Ako dating OFW din ako. Noong nag-abroad ako maliliit pa iyang mga iyan (children)…Noong naka-graduate na sila, nagkaroon sila ng trabaho, sabi ng mga anak ko – ‘Tay may trabaho na ako. Uwi ka na rito.” – former OF Arthur Cantonjas, father of Australia-based migrant Arlene Cantonjas’

“Dito sa abroad ay malungkot kasi hindi namin sila kapiling. Nagiging masaya lang minsan dahil lang sa mga kaibigan pero wala nang sasaya pa sa lahat kung sila ang kasama mo. Dito pag nalalapit na ang Pasko naiiyak ako lalo na pagsapit na ng pasko kasi mag isa ka lang sa kuwarto na nagmumukmok kasi nga, miss ko sila dahil gusto ko silang makasama. Hindi ka makakauwi kasi wala kang ipon.Okay lang magtitiis na lng ako para sa kanilang mga anak ko.”

Mapanonood ang mga memorable moments sa Kapamilya Reunion via “TFC Connect” sa December 30, 2016 sa TFC platforms worldwide. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/KapamilyaTFC o i-follow ka sa Twitter o IG.

