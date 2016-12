Kris, wala sa timing nang pumasok sa Kapuso!

NILINAW ng head operations nang APT Entertainment at President ng Triple A (All Access Artists) Management na si Rams David na hindi hinarang ng isang powerful na tao si Kris Aquino para magkaroon ng sariling show sa GMA 7.

Si Kris ay talent ngayon ng Triple A na ang may-ari ay si Mr. Tony Tuviera.

Okey naman daw si Kris, hindi mahirap katrabaho, hindi mahirap gustuhin at hindi rin mahirap mahalin.

Timing lang daw ang kulang para magsimula ang show ni Kris sa Kapuso network.

May chance pa raw na mapanood si Kris sa Kapuso network dahil wala naman daw dahilan para hindi magkaroon ng magandang relasyon ang TAPE/ APT/ Triple A at GMA. Karamihan daw ng talents nila ay nasa GMA at ilang taon na rin nila itong ka-partner para sa “Eat Bulaga” at sa “Sunday Pinasaya”.

Talbog!

-0o0-

Iba talaga si Solenn Heussaff. Muli na naman niya kasing ipinamalas ang kanyang kabutihan sa pamamagitan na pagbibigay ng donasyon sa isang ethnic tribal group sa Bukidnon.

Dumayo kasi ng Mindanao ang Encantadia actress upang daluhan ang 4th Sacred Customary Compact Celebration of Unity and Peace na ginanap recently. Naghandog si Solenn ng painting na siya mismo ang gumawa.

Bukod pa rito, nagkaroon din siya ng immersion sa kultura ng mga tribal grupo na nakasalamuha niya. “Words can’t describe how this felt and what an honor it was for me to meet all of them today and the Datus as well. Blessed I could help in my own way,” pahayag niya.

Samantala, Kung si Solenn ang papipiliin, ise-celebrate niya ang kanyang bawat pasko dito sa Pinas.

Paborito ni Solenn ang Noche Buena sa Pilipinas at bawat Pasko, hanap niya talaga ang Real Holiday experience. Pranses ang ama ni Solenn, habang ang kanyang ina naman ay isang Pinay. Nakailang pasko na siya sa ibang bansa. “May snow pero wala masyadong lights. ‘Yun ang gusto ko rito sa Philippines.

Mahilig tayong mag-decorate. Kahit hindi pa Christmas, three months before, Christmas na agad. You hear Christmas songs on the radio. Sa bawat kanto, may Christmas lights na. You really feel the joy and spirit.”

At dagdag pa sa saya niya tuwing pasko ay ang family bonding at exchange gift. Ang kanyang ina at si Erwan ang madalas magluto tuwing Noche Buena ayon kay Solenn. “We always have cheese, caviar and ham. Pinaka-favorite ko ‘yung ham every Christmas,” dagdag niya.

Maraming nag-aakala na vegetarian si Solenn dahil sa fit at sexy nitong pangangatawan. Ngunit sa totoong buhay, si Solenn ay isang meat-lover. Kaya perfect na si Solenn ang bagong endorser ng Holiday Ham by CDO Premium. Pinagsasama nito ang dalawang favorite niya – and pasko at ham.

“Para sa lahat ang Holiday Ham – it’s for everybody who believes in giving themselves the best of everything. Kaya bakit ka pa pipili ng iba kung makakahanap ka ng Real Holiday experience sa isang Real ham? For me, I only choose Holiday Ham by CDO. You and your family deserve the best this holiday season,” sabi ni Solenn.

“I am happy to endorse a product I believe in. I love bacon, tocino and ham pero sobrang mapili ako sa mga brands. Gusto ko ‘yung real and authentic. I hate extenders,” Solenn says.

“Mahilig akong magluto at ako talaga ang namimili ng mga groceries ko. Never akong nagpabili sa iba. Mas maganda ang preparation kapag ikaw ang personally na pumili ng pagkain mo. When I’m not working, mas gusto kong magpahinga, nasa bahay lang, nagpi-paint or nagluluto. Those are the things that I enjoy doing.”

Busy ngayon si Solenn sa kanyang pangalawang exhibit at sa acting career niya. “Tuloy pa rin ang Encantadia, Trip Pinas every Saturday and Taste Buddies na nasa fourth year na.”

-0o0-

Patalbugan at kanya-kanyang pasilip ang mga kandidato ng Search For Mr. White Bird 2017 ngayong gabi, December 21, 9:30 PM sa White Bird Entertainment Bar, Roxas Boulevard (malapit sa Baclaran Church).

“On The Wings Of Love” ang tema ng taunang naturang pakontes.

Magpapayanig at magpasasabog ang mga nagguwapuhan, fresh at seksing kandidato para makuha ang nasabing titulo. Sino kaya sa kanila ang maghe-hello ang kanilang ‘pubic hair,’ o kaya ay ang kanilang ‘Christmas Balls’? Bigla kayang dumungaw ang kanilang palabang ‘espada’ sa kanilang showdown?

Sino ang mapangahas sa mga kandidato ang magsusuot ng t-back lang, one side bikini o kamay lang ang takip?

For reservation and inquiries tumawag sa 8512088 at 8512089. XPOSED/ROLDAN CASTRO

