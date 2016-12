Love is lovelier nga ba the second time around?

ANO ang real score ng relasyon ngayon nang “Home Sweetie Home” actor na si John Lloyd Cruz at “Banana Sundae” star na si Angelica Panganiban?

Nagbiro kami sa isang malapit kay Angelica na magka-caroling ang PMPC sa aktres nu’ng bago mag-Pasko.

Na-shock kami sa sagot niya na tapatan daw namin si Angelica sa bahay niya at baka matiyempuhan pa namin si John Lloyd Cruz.

Tanong namin ay kung nagkabalikan na ba ang dalawa? Matagal bago kami nasagot ng ka-tsika namin sabay sabing friends lang sila.

Mukhang may something na naman kina Angelica at John Lloyd, huh!

Although, consistent si Lloydie sa mga interview niya sa pagsasabing single siya ngayon at ini-enjoy niya ‘yun.

Almost one year na rin nu’ng mag-split sila ni Angeica pero hindi rin nila dine-deny na madalas ang pagkikita nilang dalawa.

Ang turing kasi ni John Lloyd kay Angelica ay BFF (best friend forever) o kaya best friend for life .

So, may posibilidad pa rin na magkabalikan ang dalawa, di ba?

Bagamat naikukumpara last year na mas marami ang nanonood at nagkakagulo sa sinehan sa opening daw, happy naman ang MMFF Execom kung ano ang kinita ng nasabing pestibal.

Ayon sa Instagram Account ng talent manager at MMFF 2016 spokeperson na si Noel Ferrer “THE MMFF EXECOM is happy to have reached our 1st day target ticket sales.

We have re-assessed and set a new benchmark for this festival, we nevertheless look at the financial sales for the 1st day as a real bonus as we have already achieved what we started out to in the first place which is the cultural advancement through our Filipino films.

You cannot put a price at something which the future generations of Filipinos will find priceless and ageless.

We are happy to announce that the first day topgrossers (In alphabetical order) are: “Ang Babae Sa Septic Tank 2, “Die Beautiful,” “Seklusyon,” “Vince & Kath & James.”

We shall continue promoting and supporting the 8 MMFF entries as they all deserve to be watched and patronized by the Filipino audiences. Be rest assured that the MMFF Execom will always serve to our best effort all our stakeholders and serve the greater purpose of not only commerce but also of audience education and development. Mabuhay ang Pelikulang Pilipino.”

Mababasa rin sa Facebook Account ng Chairperson ng Film Development Council of the Philippines na si Liza Dino.

“Since this is a new edition of Metro Manila Film Festival (MMFF), the executive committee set a new target for the festival’s gross revenue and I am happy to say that our films were able to meet our expectations. Ang Sarap ng feeling na marami pa ring pumunta sa sinehan at nanood ng mga kakaibang pelikulang handog ng MMFF ngayong taon.

Despite the obstacles—brownout, bagyo, batikos at kung Anu-ano pa—we thrived and rose above these challenges!

Congratulations sa ating 8 entries! Ito ang simula ng panibagong yugto ng pagtangkilik sa pelikulang Pilipino.

Sa mga manonood, Maraming salamat.

Kayo ang nagwagi dito dahil para sa inyo ito!:)

#MMFF2016

Dugtong pa niya: “Lahat ng pagbabago dumadaan sa transition period. It takes time for things to settle before we take off again; Maraming adjustments at mga bagay na kailangang makasanayan ulit.

I think ito ang kinakaharap ng Metro Manila Film Festival (MMFF) ngayon. We can’t expect the public to fully embrace the new direction yet but the fact that there is awareness, that there is a move towards change, unti-unti nating madadala hindi Lang ang ating manonood kundi ang buong industriya towards this vision.

Malaki ang kumpyansa ko sa kooperasyon ng lahat. Success is not just measured through money or revenue, but on how these changes can affect the landscape of Philippine cinema from here on. Let’s all support each other towards accomplishing this new direction.

After all, with the great talent that we have , artistic excellence with universal appeal is really not that hard to achieve.”

Talbog!

Apat na ang Metro Manila Film Festival entries ang napanonood namin. Kung maluha-luha kami sa katatawa sa ending ng “Ang Babae sa Septic Tank 2,” naaliw kami at sobrang tawa sa DIE BEAUTIFUL.

Maganda ang daloy ng kuwento, makatotohanan at may puso. Gusto namin itong ulitin na panoorin.

Malakas ang laban ni Paolo Ballesteros para sa Best Actor. Pansinin din ang husay ng best friend ni Trisha (Paolo) na si Christian M. Bables (Barbs).

Congrats kina Ms. Roselle Monteverde, Mother Lily Monteverde, Direk Jun Robles Lana at Direk Perci Intalan dahil puno kami sa balcony habang pinapanood ito.

Parang karugtong lang ng Lino Brocka o Joel Lamangan film ang tema ng KABISERA.

May pinatutunguhan naman ang istorya pero hanggang ending ay lumalaban pa rin at hindi umuusad. Sa sarili naming pananaw hindi kami naging masaya sa ending ng pelikula.

Magaling si Nora Aunor pero may tulog siya kina Eugene Domingo sa “Ang Babae sa Septic Tank 2” at Rhed Bustamante ng “Seklusyon” para sa Best Actress.

Baka sumingit pa si Irma Adlawan na magaling sa trailer ng “Oro”. Kalungkot lang dahil mga 20 lang kami sa loob ng sinehan.

Kahit last full show na sa SEKLUSYON ay marami pa ring tao. Ang lupit ng musical scoring at editing na nagpaganda sa pelikula.

Pag-iisipin ka pa kung bakit ganoon ang ending ng pelikula. Bakit nangibabaw ang kasamaan pero kung iisipin mo ay may reyalidad.

Nakulangan kami sa akting ni Ronnie Alonte kaya workshop pa more pero mapalalagpas mo na rin siya bilang baguhan.

Ang next na panonoorin namin ay “Vince & Kat & James” na hinuli na namin dahil alam naming hindi mapu-pullout ito sa sinehan, “Saving Sally,” at “Oro” (Kung nasa sinehan pa ito, huh!). XPOSED/ROLDAN CASTRO

