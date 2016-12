LRT-1 libre ang sakay sa Bagong Taon

INANUNSYO ng Light Rail Transit Line 1 (LRT-1) na may libreng sakay para sa publiko sa piling oras sa Bagong Taon .

Sa Enero 1, libre ang sakay dakong alas-7 hanggang alas-9 ng umaga, at alas-5 hanggang-7 ng gabi, ito ang magandang balita ng Light Rail Manila Corporation (LRMC) .

Habang ang mga senior citizens at persons with disabilities (PWDs) na may dalang concessionary Beep cards at bumabiyahe ng may dalawang miyembro ng pamilya ay makakakuha ng libreng sakay hanggang Enero 8, 2017 .

Ang biyahe ng LRT-1 ay mula sa Baclaran hanggang Roosevelt sa Quezon City. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

