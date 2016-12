Military convoy, pinasabugan sa Shariff Aguak

PINASABUGAN ng malakas na improvised explosive device (IED) ang isang military convoy sa Shariff Aguak, Maguindanao kaninang Huwebes ng umaga.

Sa kabutihang-palad, sinabi ni Col. Cirilito Sobejana, commander ng 601st Infantry Brigade na nakabase sa Tacurong City na walang namatay o nasaktan sa mga sundalong sakay ng military trucks.

“Luckily, nobody was hurt, it was really meant for our troops,” pahayag ni Sobejana.

Tinutugis na ng mga awtoridad ang nasa likod ng pagpapasabog na hinihinalang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).

Sa ulat, naganap ang insidente dakong 7 a.m. sa gilid ng national highway sa Shariff Aguak.

Bago ito, pabalik na mula sa operasyon ang naturang military convoy sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Pero pagsapit sa lugar isang kilometro lamang ang layo sa headquarters ng 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Poblacion Shariff Aguak, biglang sumabog ang bomba habang dumadaan ang naturang convoy.

Wala pang umaako ng responsilbilidad sa insidente pero isa sa sinisilip ng military at police officials, ang pagpapasbog ay kagagawan ng BIFF.

Bago ang insidente, nagbabala si BIFF spokesperson Abu Misri Mama, ng maraming pagatake ang ikakasa nila laban sa military sa Maguindanao.

Hindi rin anya sila magdedeklara ng isang unilateral ceasefire ngayong kapaskuhan hanggang sa Bagong Taon.

Sinabi naman ni Sobejana na nakalagay ang kanilang puwersa sa double red alert simula pa noong Disyembre 16 para matiyak ang kaligtasan ng motorista na dumadaan sa Maguindanao at ang mga taong may aktibidades sa simbahan.

Dinadagan din aniya ang checkpoints sa highway mula sa Shariff Aguak hanggang Cotabato City bilang preventive measure.

Nitong nakaraang Linggo lamang, may apat na IED attacks ang naitala sa Datu Salibo at Datu Piang, sa Maguindanao rin.

Sa pag-atake nitong nakaraang linggo, isang sundalo at sibilyan ang nasugatan. BOBBY TICZON

