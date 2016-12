PINANGUNAHAN ng bagong talagang Fire Regional Director na si F/SSupt. Wilberto Rico Neil A. Kwan Tiu at bago ring Quezon City Fire Marshall F/Supt. Manuel Manuel ang pagpapaikot ng mga trak sa mga ng bumbero upang ipanawagan na sa darating na Bagong taon ay umiwas sa paputok para maiwasan ang sunog kung kaya’t ang proyekto ay may temang Oplan Iwas-Paputok “Kaalaman sa Kaligtasan sa Sunog tungo sa Masayang Pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. EDGAR RABULAN