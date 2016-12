P10B SHABU SA DUTERTE ADMIN AT GIYERA SA DROGA

SA anim na taong panunungkulan ni dating Pangulong Benigno Aquino III, sinasabing hanggang P3-bilyong halaga lang ng shabu ang kabuuang nasamsam ng mga awtoridad.

Pero sa anim na buwan lamang ng gobyernong Rodrigo Duterte, nakasamsam agad ito ng kabuuang halagang P10B na shabu.

Bagama’t may mga natagpuang shabu laboratory ang Aquino administration, sa loob lang na anim na buwan ng Duterte administration, sunod-sunod ang mga malalaking ganito gaya ng sa Catanduanes, sa Pampanga at ngayon sa San Juan.

ANG P10B SHABU

Pinakahuli sa shabu na nagkakahalaga ng P6 bilyon ang natagpuan sa San Juan City.

Binubuo ito ng high grade shabu na daan-daang kilo at ibibiyahe na lang para itinda nang ma-raid ito ng National Bureau of Investigation sa Little Baguio.

Nakasamsam din ang NBI ng mga sangkap ng shabu na pupuwedeng maging 560 kilo ng shabuy sa isang shabu lab sa Wilson St. sa San Juan pa rin. Red Dragon umano and sindikato na may operasyon dito.

Nauna rito, magkasunod na nadiskubre ang tig-P2B sa mga bayan ng Lasam at Claveria sa lalawigan ng Cagayan.

Wala nang balita ukol sa shabu sa Cagayan ukol sa kung sino ang may mga gawa nito.

Pero kasing bigtime ang mga ito na nasa San Juan.

BIKTIMA

Sa interbyu natin sa mga dating adik ng shabu, ang isang kasinglaki ng kendi na Stork ay lima ang pupwedeng mag-jamming.

Ang halaga na binabayaran ng isa sa limang adik ay P200. Eh, kung gawing parang kasinglaki ng Stork ang P10B halaga ng shabu na nasamsam ng Duterte administration, mga Bro, gaano karami ang mag-jamming na adik dito?

Daang libo o milyon?

Gaano rin karami ang masisiraan ng ulo rito, maghuramentado, mang-rape, magnakaw, manakit ng mga kapamilya, kapuso at kapatid, mangotong at iba pa?

Gaano rin kalaking halaga ang masasayang ng mga adik, pamilya ng mga ito at ng pamahalaan para lang i-rehabilitate ang mga ito?

Gaano karami na oras ang gugulin ng pulisya, militar at iba pa para kontrolin ang mga adik na gagamit ng mga shabu na ito?

Ganyang katindi ang sitwasyon.

BALIGTAD

Bago nakapuwesto si Duterte sa Malakanyang, naging mabangis na ang mga patayan sa pagitan ng mga sangkot sa droga na adik, pusher, druglord, ninja cop, narco-politician at iba pa.

Nagsunog ang mga anak ng tokwa ng mga tulay na pupwedeng daanan ng Duterte administration para tuntunin sila.

Pero sa anim na taong panunungkulan ni PNoy, naghahari-harian ang mga sangkot sa droga.

Kung may napapatay ngayon na nasa 10 isang araw na sangkot sa droga, silang mga nasa droga ang pumapatay noon ng ganito ring karami ng tao.

MISTERYO

Ang nakapagtataka noon, hindi umaangal ang mga katulad nina Senador Leila de Lima at Vice President Leni Robrero, kapariang Katoliko at mga nasa human rights.

Nang bumaligtad ang sitwasyon, nang ang mga sangkot sa droga na mismo ang napapatay sa panahon ni Duterte, panay ang angal ng mga ito.

Bakit?

Isa ring nakapagtataka ang hindi pag-angal ng mga politikong kampon ni PNoy, kasama ang mga kaparian at nasa human rights sa pagkakasangkot ni De Lima sa droga at mga patayan noong panahon nila.

Bakit nga ba?

MEDIAMEN NADADAMAY

Kung sa akala ninyo ay hindi nadadamay ang mediamen sa mga pinagpapatay dahil sa droga, nagkakamali po kayo.

Ang malinaw sa atin, mimo ang ating diyaryong Remate ay nadadamay mismo sa droga.

Binibilang natin: May tatlo o apat nang napapatay na reporter natin natin dahil sa droga. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino sila.

Ang pinakahuli na biktima ay ang kontra-shabu rin na mediaman, si Larry Que na publisher ng Catanduanes News Now.

Nakatatanggap na rin ng death threat si Jinky Tabor na local broadcaster.

Si Que ay nagsulat ng kolum na nagsasabing may mga lokal na opisyal at Tsinoy ang maaaring sangkot sa pinakamalaking shabu lab sa bansa sa Catanduanes kamakailan at naging saksi sa raid si Jinky (ingat lang kapatid na Jinky).

Ganyan katindi ang droga, mga Bro.

Ang masasabi natin sa gobyernong Duterte, nararapat lang ang giyera sa droga.

Tama lang na maubos ang mga nagpapakalat ng droga sa bisa ng bilangguan o kamatayan.

