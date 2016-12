Pang. Duterte, walang pagsisisi

SINABI ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi niya masasabing nakararamdam siya ng extra ordinary happy sa pagiging Pangulo ng bansa dahil na rin sa kanyang edad.

Kung ibinigay aniya sa kanya ang posisyon ng pagka-pangulo noong siya ay 45 taong gulang o 50 taong gulang ay medyo okey pa aniya.

“I don’t need the job at this time” ayon sa pangulo ngunit agad niyang nilinaw na hindi siya nagsisisi na maging Pangulo ng bansa dahil iyon aniya ang kanyang tadhana.

Sa pagiging Pangulo aniya ng bansa ay kailangan na manatili sa problema at harapin ito ng “eyeball to eyeball”.

Bukod pa sa ayaw niya ang bumi-byahe patungo sa ibang bansa.

Iyon nga lamang, dahil Pangulo na siya ng bansa ay kailangan niya itong gawin dahil bahagi ito ng kanyang tungkulin at kailangan din aniya na makaharap ng personal ang host country na magbibigay ng kasaganahan sa bansa.

Kaya nga, sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng bansa ay kailangan lamang na kilalanin ang kanyang kontrata bilang halal na Pangulo ng Pilipinas. KRIS JOSE

loading...