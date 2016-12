Paskong Masaya at Stress-free Kasama ang Hanabishi

HINDI biro ang paghahanda ng Noche Buena. Maliban sa stressful na pamimili ng mga dekurasyon at mga regalo, madalas na nauubos din ang oras sa pagluluto at paghahain ng masarap na salu-salo. Sa dami ng pinagkakaabalahan natin ngayong kapaskuhan, nagiging challenging din ang paghahanda. Mabuti na may practical tips ang Hanabishi para makatulong sa preparasyon sa nalalapit na bisperas ng Pasko.

Ihain ang Nakakatakam na Ham

Hindi kumpleto ang Noche Buena kung wala ang tradisyunal na pineapple-glazed Christmas ham. Madalas na problema lang ay ang pagiging time-consuming sa paggawa nito, lalo na sa paghahalo ng mga flavor at aktwal na preparasyon sa mismong handaan. At bakit kailangan ma-stress pa ngayong Pasko kung pwede namang gamitin ang Hanabishi Turbo Broiler? Mula sa baking time na 40 minutes, kayang kaya nang maihanda ang Christmas ham sa loob lamang ng 20 minuto, para pwede nang magsimula ang selebrasyon!

Mas Pinadaling Pagba-bake para sa Mainit na Noche Buena

Mas pinadadali ng Hanabishi oven appliances ang pag-bake ng M&M-topped ginger breads at fruitcake. At para naman sa mga gustong magpa-impress ng mga bisita, siguradong hit na hit ang caramelized leche flan na paborito nating mga Pinoy. Ihalo ang egg yolk, condensed milk, at melted sugar saka ilatag at i-bake sa Hanabishi electric oven ng 180°C sa loob ng 50 minuto o isang oras.

At dahil ang Hanabishi oven ay may accurate internal temperature reading, less worry na rin dahil tamang tama lang ang init para maluto ang perfect na leche flan. Palamigin ang leche flan gamit ang Hanabishi refrigerator bago ito ihain.

Cocktails, Drinks, at Shakes

May mas sasarap at tatamis pa ba sa paborito nating palamig ngayong Noche Buena dinner? Mapa-avocado milkshake pa yan, hot chocolate, orange juice, o Christmas cocktail, perfect ang Hanabishi blenders at juicers na may mga cutting blades na pang-deep at smooth cuts. Makasisiguro kang tumpak na tumpak ang flavor mix para sa inyong favorite pamaskong palamig nang walang mga messy chunks.

Kawili-wiling Christmas Classics

Tapusin ang masayang bisperas at exchange gift sa pamamagitan ng panonood ng Christmas classic movies tulad ng “How the Grinch Stole Christmas” o “Home Alone” sa Hanabishi wide HD LED TV na may immersive colors at vivid imagery features. Samahan pa ng Hanabishi air cooler with built-in humidifier and ionizer para sa isang cinematic experience! Feel na feel ang malamig na hangin sa loob mismo ng inyong kwarto.

Mas lalong pasasayahin ng Hanabishi appliances ang Pasko ngayong taon. Siguradong mas mapapadali ang pagpe-prepare ng Noche Buena, at mas magkakaroon ka pa ng quality bonding time kasama ang pamilya!

loading...