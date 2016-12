Pinaka-in demand na hunk

HAHAHAHAHAHAHA! Super active pala ang libido at sex life ng isang brown-skinned hunk actor.

Imagine, his conquest is veritably impressive.

Lahat yata ng hunky dude na nag-aartista ay inili-link sa kanya at hindi sa mga gorgeous young women in the industry.

Carry n’yo ‘yun?

Ang sabi, kaya raw nagpunta na sa States ang isang well-endowed (well endowed daw, o! Harharharharharhar!) na aktor ay dahil sa hurting ito sa sobrang pagiging playboy (in the male sense! Hahahahahahahahahaha!) ng brown-skinned actor.

Kung kani-kanino raw kasi ito nalilink kaya hurting to the max ang equally brown skinned and well endowed actor. Hakhakhakhakhakhakhak!

Ganuned?

Ang latest kasing inili-link sa kanya ay isang batang-batang young actor na magde-debut palang sa kanyang first soap.

Ang siyete, ipinakilala raw ito sa kanya ng isang female director para maturuan ng know how sa acting.

Is that really sooooo? Hahahahahahahahahahahaha!

How so very amusing!

Anyway, dyino-joke ng mga netizens na kasali raw siguro sa soap ng showbiz wannabe ang handsome and ageless actor dahil pala-palagi itong kasama sa mga meetings ng new soap.

Is that sooooooo?

Ka-amuse naman! Hakhakhakhakhakhakhakhak!

Feeling stage boyfriend.

Stage boyfriend daw, o! Hahahahahahahahahahaha!

At any rate, his old mate is now in Europe trying to find the elusive break that has eluded him in our country.

Nagmahal kasi siya nang todo-todo sa matinee idol but the guy seems not to know what loyalty is all about.

Kapag kasi may bagong nagpapalipad-hangin sa kanya ay pinagbibigyan talaga nito kaya naman hurting pala-palagi ang brown-skinned actor.

Hurting daw pala-palagi, o! Hahahahahahahahahaha!

Ang latest nga, nag-confess raw ito sa isang international gay celebrity tungkol sa kanyang lihim na pagkatao at full of compassion namang pinagpayuhan siya nito.

‘Yun nah!

MANIWALA SA FOREVER NGAYONG PASKO SA MAGPAKAILANMAN

Ngayong Sabado (December 24), maniwala sa kuwento ng forever na dala ng Magpakailanman tungkol sa kakaibang storya ng pag-ibig nina Lolo Jessie at Lola Tess na sa kabila ng edad at kapansanan ay nakatagpo ng lovelife sa loob ng isang home for the elderly.

Ang episode na pinamagatang, “May Forever sa Bahay Pag-ibig” ay pinagbibidahan ng mga beteranong actor na sina Leo Martinez bilang Lolo Jessie at Luz Valdez bilang Lola Tess.

Itinatampok din sina Perla Bautista, Bodgie Pascua, Thea Tolentino, Lucho Ayala, Dianne Medina at James Teng.

Noong bata pa sila, nagpalipat-lipat ng trabaho si Jessie para lumawak ang kanyang karanasan sa buhay, kaya iba’t ibang babae ang kanyang kinasama habang si Tess naman ay namasukan bilang isang entertainer sa Olongapo upang masuportahan ang kanyang nag-iisang anak at makatagpo ng magiging maayos na ama para rito.

Sa kasamaang palad ay pareho silang naging bigo sa kanilang buhay pag-ibig. At sa kanilang pagtanda, kapwa sila nagkaroon ng sakit na humantong sa pagkabulag ng kanilang mga mata.

Dahil walang siyang pamilya, napagdesisyunan ng kanyang mga kaibigan na dalhin si Jessie sa home for the elderly habang sa hirap naman ng pag-aalaga sa kanyang sariling anak at ina, dinala na rin ng kanyang anak si Lola Tess sa Bahay Pag-ibig.

At doon nagkagaanan ng loob ang dalawa at naging magkasintahan ngunit dahil sa kanyang edad, naging makakalimutin si Lola Tess, pati ang kaarawan ni Lolo Jessie tuwing Pasko ay hindi na rin nito naalala.

Naging mainitin din ang kanyang ulo at paladabog, kung minsan nga ay nasasaktan niya na pati si Lolo Jessie.

Kahit si Lolo Jessie mismo ay nasasaktan para kay Lola Tess. Hindi man niya nakikita ang nangyayari at pinagdaraanan nito, lubha siyang nasasaktan para sa kanyang minahamal.

Babalik pa ba ang dating maayos na kalagayan ni Lola Tess o forever na siyang mawawala sa sarili? Maghihintay ba si Lolo Jessie at aasang gagaling pa ang minamahal niya kahit hindi na siya nito nakikilala? May forever pa nga bang naghihintay para sa kanilang dalawa?

Mula sa direksyon ni Neal del Rosario, tunghayan ang kuwento nina Lolo Jessie at Lola Tess ngayong Sabado, Disyembre 24 sa Magpakailanman pagkatapos ng Pepito Manaloto sa GMA7.

KINABOG NANG TULUYAN!

Hahahahahahaha! Finally, the verdict is out. Nanalo ang Alyas Robin Hood laban sa kakumpetensya nilang soap opera dahil magbababu na ito as of presstime samantalang going strong pa rin ang soap nina Dingdong Dantes, Andrea Torres at Megan Young.

Sa pinaka-reliable kasing Nutam, lamang talaga ang Alyas Robin Hood laban sa kakumpetensya nitong soap opera.

Pa’no naman, talagang panonoorin mo ito dahil kung lalake ka, naririyan sina Megan Young at Andrea Torres na talaga namang umaapaw ang kaseksihan.

Inasmuch as she’s not a beauty queen like Megan, Andrea exudes oomph and sex appeal of the highest order.

Sa kanyang size forty na lang na boobs, (size forty raw, o! Harharharharharhar!) ay panalong-panalo na ang mga lalake mereseng hindi siya beauty queen na tulad ni Megan.

On the other hand, if it’s hardcore action that you’re looking for, Dingdong Dantes fit the bill to a T.

Swak na swak talaga ang mga stunts ni Dong sa soap na ‘to at somehow, nagkaroon talaga siya ng sex appeal sa soap na ‘to.

No wonder, still going strong ang Alyas Robin Hood at matatagalan pa bago magtapos ito.

‘Yun nah!

VILMA SANTOS REIGNS SUPREME!

Hindi na siguro mararating ng new breed of stars ang narating nang isang Vilma Santos Recto.

Imagine, late 60s pa siya umeksena by way of the memorable movie Trudis Liit and yet, it’s 2016 already and soon it’s going to be 2017, and yet her brilliance as a star has never diminished one iota.

Suffice to say, her brilliance has extended to, and conquered, another territory and it appears that she is going to become a part of this world for as long as she lives.

At any rate, bilang congresswoman, siniseryoso ni Ate Vi ang kanyang posisyon. Lagi na’y sabik siyang matuto sa larangang kanyang pinasok at insatiable na maituturing ang kanyang hunger sa larangang ito.

But if there’s one thing that has remained constant in as far as Ms. Vilma Santos is concerned, it is her commitment with her Vilmanians.

Ang totoo niyan, ‘yung part ng talent fee niya sa isang commercial na kanyang gagawin before the year ends ay ilalagay niya sa pondo ng foundation nang mga Vilmanians para raw in the event na magkasakit ang ilan sa kanila ay may pondong magagamit.

How so very generous and humanitarian.

Sa totoo, bibihira ang tulad niyang sa kanyang pag-angat ay hindi niya kinalilimutan ang mga taong pinagkakautangan niya ng loob – ang kanyang mga Vilmanians.

How so very touching!

Kaya naman siguro siksik-liglig ang dating ng blessings kay Ms. Vilma Santos. Pa’no naman, marunong siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan.

‘Yun nah!

Send in those sizzling stories that you know about our fave showbiz personalities at peteampoloquiojr@gmail.com and #09994269588, #09276557791 and #09223870129 and read them here.

And with that, ito po ang kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity. Adios. Mabalos. I always need you, Nong! DAPAT LANG!/PETE G. AMPOLOQUIO, JR.

loading...