Ready na sa pag-aasawa

SA taping ng It`s Showtime last Tuesday sa ABS CBN studio ay nagkaroon kami ng pagkakataon makausap si Anne Curtiz tungkol sa naging karanasan niya sa Marathon at ginawang pagpo-propose ng boyfriend na si Erwan Heusaff, younger brother ni Solenn Heusaff.

Hindi maitatago sa mukha ng mestisang actress ang kasiyahan lalo nang kantahan siya ng Christmas song ng grupo ng PMPC Carollers dahil sumasabay pa ito sa pagkanta na sinasabayan din ng pagsayaw.

Pagkatapos ay tinanong si Anne kung ano ang naramdaman niya nang mag-propose ang boyfriend?

“Wala sa isip ko na gagawin niya ‘yun (Erwan Heusaff). Ang nasa isip ko kasi that day ay ang pagsali sa Marathon. Doon nakatutok ang isip ko.

“Yes, napaiyak ako nang magpropose siya. Nagulat talaga ako. Kasi nga ang nasa isip ko lang ay ang pagsali sa Marathon, tapos may balak pala siyang gawin that day. Ang galing-galing niyang tumayming,” say pa ni Anne.

When asked kung kailan ang kasal?

“Wala pa kaming pinag-usapan kung kailan. Next year natin ‘yan pag-usapan. Right now ay nakatutok ako sa mga commitment ko. At yes, handa na akong maging misis,” nakangiting say pa ni Anne.

Wala rin siyang masabi kung saan niyang balak magpakasal, sa bansa ba natin or sa bansa ni Erwan?

Basta ang mahalaga raw sa ngayon ay masaya siya at sana raw ay walang maging problema pagdating ng panahon haharap na sila sa altar.

***

Inamin ni Arnel Ignacio nang pasyalan ng grupo nang PMPC Carollers ang sikat na comedian actor sa Pagcor Last Tuesday na nag-apply siya sa kanyang bagong tungkulin sa Pagcor.

“Yes, na-apply ako. Sangkatutak na application ang ginawa ko at salamat sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tiwalang ibinigay niya sa akin,” say ni Arnel na balbas-sarado ang hitsura.

Aminado siya na hindi mawawala ang inggit sa iba at magtatanong kung bakit siya ang napili samantalang marami riyan ang derserving sa ipinagtiwalang posisyon sa Pagcor. “Ako pa ba ang tatablan sa mga batikos. Di ba sa showbiz ay nasanay na tayo sa mga batikos. Basta ang importante sa ngayon ay nagagawa mo nang tama ang dapat gawin sa posisyon ipinagkatiwala sa iyo ng ating Pangulo,” pahayag pa ni Arnel.

Ano naman ang reaction niya sa mga tao patuloy na bumabatikos sa ating Pangulo, lalo pagdating sa nangyayari pagpatay sa mga lulong raw diumano sa droga? “Kayo ang tatanungin ko. Kapag may napatay bang isang drug addict or drug lord ay apektado kayo? Magagalit kayo nang magagalit?

“’Yung batang sinaktan, binasag ang ulo matapos ma-rape. Nagalit rin kaya itong mga taong ito na nagsasabi na tigilan na ang pagpatay sa mga hindi pa napatutunayang nagkasala.

“Nilabas ba nila ang galit na ginagawa nila ngayon sa nangyari sa batang walang kamuwang-muwang na pinaslang matapos gahasain,” pagtatanong ni Arnel sa mga bumabatikos sa ating Pangulo.

Dapat daw maging masaya tayo dahil may nahalal na Pangulo na may political will na sugpuin ang mga salot sa lipunan.

Mantakin mo nga naman daw na kung iba ang naupo at nahalal na Pangulo ng bansa ngayon, papano na ang bansa sa mga sangkatutak na drug lord at corrupt official ng gobyerno?

***

Ngayong December 23 na magaganap ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival (MMFF) sa pakikipagtulungan ng Office of the Mayor at Cultural Affairs and Tourism Office ng Lungsod ng Maynila.

Paparada ang walong float na sasakyan ng napiling pelikula entry sa MMFF, ang Oro, Saving Sally, Sunday Beauty Queen, Kabisera, Ang Babae sa Septic Tank 2, Seklusyon, Vince & Kath & James at Die Beautiful.

Magsisimula ang parade sa Luneta Grandstand at dadaan ito sa Talf Avenue, Jones Bridge, Quintin Paredes Street sa China Town, Reina Regente Street, Claro M. Recto Avenue at Rizal Avenue, Fugoso Street, Quezon Blvd at magtatapos sa Plaza Miranda. TEKA MUNA/ GERRY OCAMPO

loading...