Rhian, naniniwalang uso pa rin ang MMFF entry!

TEN years in the making ang pelikulang “Saving Sally” na idinirek ni Avid Liongoren at mapalad na nakapasok sa magic 8 ng 2016 Metro Manila Film Festival.

Sixteen years old pa lang si Rhian Ramos nang sinimulan niya ang pelikula at maging ang kanyang mga leading men na sina TJ Trinidad at Enzo Marcos ay mga binata pa noon at hindi pa nakatali sa kanilang mga asawa.

Ginawa ni Rhian ito noong panahong ginagawa niya ang teleseryeng “Zorro” sa GMA-7.

“Si TJ ang nag-convince sa akin na mag-audition for the role kasi naghahanap nga sila ng leading lady. Very interesting iyong story. Coming of age siya at wala pa akong nagagawang ganoong klaseng pelikula, so na-excite talaga ako. Nalaman ko nga na naghahanap sila ng bagong Sally dahil hindi pumuwede iyong unang napili nila,” pagbabalik-tanaw niya.

Hindi rin big deal para kay Rhian Ramos kung second choice lang siya sa kanyang role bilang Sally, with Anna Larrucea being the original. “I don’t mind at all kung second choice ako, basta ang importante, sa akin napunta iyong role at wala naman akong regrets dahil maganda ang feedback ng movie,” aniya.

Hindi naman ikinaila ng aktres na nagkaroon sila ng problema kaya inabot ng sampung taon bago natapos ang pelikula.

“Just like any production, nagkaroon ng financial restraints, kaya natigil ang shooting. Me naman, it was my first time lang to audition so noon, hindi ko rin ini-expect kung mapanonood ko pa ba siya. Thanks sa MMFF at napili siya and I think, this is the best gift na mai-o-offer namin this Christmas,” pahayag niya.

Kahit inabot pa ng taon, naniniwala naman si Rhian na hindi pa ‘dated’ o paso ang kanilang pelikula dahil maraming makare-relate ritong na mga kabataan dahil isa itong typical teen film about love, monsters and gadgets.

“Napapanahon pa rin siya at first time na makakapanood ang mga tao ng coming of age story na may live action at elements ng animation. It’s actually a refreshing treat from the usual na napanonood natin sa mga MMFF movies,” depensa niya.

Aminado rin si Rhian na natagalang makumpleto ang pelikula dahil perfectionist daw ang director nila.

“Siyempre, iyong stylized visuals at 2D animation, mas pinaganda pa niya kasi kakaiba ito dahil mai-in love ka sa simplicity ng story nito na kahit sino ay makaka-relate lalo na iyong nag-i-strive to make their dreams come true,” pagwawakas niya.

Graded “A” ng Cinema Evaluation Board ang “Saving Sally”.

Kasama rin sa cast ng “Saving Sally” sina Bodjie Pascue, Carme Sanchez, Shamaine Centenera Buencamino, Archie Adamos at marami pang iba.

ENZO MARCOS, NAGULAT NANG MAKAPASOK SA MMFF ANG PELIKULA

Hindi na nag-e-expect si Enzo Marcos na mapanonood ang pelikulang “Saving Sally” na kanyang pinagbidahan.

Wala pa kasi siyang asawa nang gawin niya ang pelikula pero ngayon ay married na siya at blessed with two kids.

“Mas gusto ko kasing magtrabaho behind the cameras. I was surprised nga noong makapasok siya sa MMFF kasi it was my wife who told me na noong una ay in disbelief ako. Anyway, glad ako kasi nagkaroon ako ng chance na mapanood siya at nakapag-throw back,” sey niya.

Papel ni Marty, isang comic-book artist na may lihim na pagtingin sa kanyang best friend na si Sally (Rhian) ang ginagampanan ni Enzo sa “Saving Sally”.

MGA OBRA NI BRILLANTE MENDOZA, MAPAPANOOD SA TV 5

Mapapanood na ang “Brillante Mendoza Presents” sa TV 5.

Tampok rito ang monthly made for television movies na ang pilot episode ay magsisimula na sa Enero 21, 2017.

Bukod sa monthly made telemovies, may isa pang mini-series na gagawin ang award-winning at internationally acclaimed director na “Amo”, isang 13-episode series na magsisimula namang umere sa Pebrero sa TV 5.

Dahil sa mga pagbabago sa TV 5, naniniwala si Direk Brillante na magiging full blast muli ang paggawa ng mga makabuluhang shows ang nasabing network.

