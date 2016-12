Solenn mas gusto sa Pinas mag-Pasko!

SA abroad unang nagsi-celebrate si Solenn Heussaff ng Christmas dahil isang French ang father niya at Filipino naman ang mother niya.

Kaya nang makauwi siya ng Pilipinas, mas gusto na niyang tuwing Pasko ay nandito siya sa bansa. Dito raw kasi ramdam mo ang masayang Kapaskuhan.

“Tayo kasi rito, mahilig mag-decorate, malayo pa ang Pasko, nakakakita na ako ng mga Christmas decors, nakakarinig na ako ng Christmas songs,” kuwento pa ni Solenn.

“Saka dito, maliwanag lagi dahil maaga pa ring naglalagay na sila ng Christmas lights. Nang umuwi rin ako rito, nagkaroon ako ng time para maka-bonding ko ang family ko, lalo na kung Noche Buena, after dinner exchange gifts. My mom and my brother Erwan na mahusay magluto, ang nakatoka sa kitchen.

Favorite ko ang cheese, caviar and ham pero ang pinakapaborito ko ang ham. Hindi ako vegetarian, kaya no problem kung lagi akong kumakain ng ham.”

Kaya labis ang pasasalamat ni Solenn nang siya ang kuning endorser ng Holiday Ham ng CDO Premium dahil kakabit nito ang dalawang gustung-gusto niya, ang Christmas at ang ham.

Very picky raw siya pagdading sa brand na binibili niya at naniniwala siya sa iniendorse niya na real and authentic, wala raw itong extenders. Bilin pa niya, piliin daw iyong whole meat hams tulad ng Holiday Ham.

Kababalik lamang ni Solenn mula sa Bukidnon na dumalo siya sa 4th Sacred Customary Compact Celebration of Unity and Peace.

Nagkaroon din siya ng immersion sa kultura ng mga tribal group na nakasalamuha niya.

Mukhang hindi malayo ito sa character na ginagampanan niya sa “Encantadia” bilang si Cassiopea na nalalaman niya ang future ng isang diwata.

Doon, na-meet ni Solenn ang mga totoong Datus at marami raw siyang natutunan. Kaya ngayon pa lamang sinabi na ni Solenn na fulfilled na ang kanyang Pasko, dahil sa mga events na dinaluhan niya at sa Holiday Ham from CDO.

***

Nagsimula nang mag-taping noong Tuesday ang mag-asawang Drew Arellano at Iya Villania ng first TV show na sila ang mga hosts, ang” People vs The Stars.”

First guests nila sina Alden Richards, Derrick Monasterio at Kristoffer Martin.

Ano nga kaya ang concept ng show bakit people vs the stars? Kaabang-abang ito dahil parehong mahusay mag-host sina Drew at Iya. Malapit na itong mapanood sa GMA 7.

***

Our congratulations and best wishes to newlyweds Ms. Annette Gozon at ang actor na si Shintaro Valdes na ikinasal last December 19.

Last year pa nakuha ni Ms. Annette ang kanyang annulment at si Shintaro naman ay matagal nang hiwalay sa asawa.

Hindi raw type ni Ms. Annette si Shintaro noong una, pero naging masugid ito sa panliligaw at pinatunayan niyang seryoso siya sa kanyang intensiyon.

Nagpunyagi siyang magkaroon ng magandang trabaho at mabigyan ng maganda at secure na buhay ang kanyang future wife.

Si Ms. Annette naman siniguro niyang God is in the center of their relationship.

Nag-post si Ms. Annete sa kanyang Instagram ng: “To trust God in the light, it is easy, to trust God in the dark, it is faith.” FRONT SEAT/NORA CALDERON

loading...