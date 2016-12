Tumataginting na P3 billion ang worth!

TUMATAGINGTING na P3B ang halaga ng mga pag-aari ng boxing champ at Senador na si Manny Pacquiao as of 2016.

Tiyak pagpasok ng 2017 ay lalaki pa ang worth ng sikat na pugilist.

Pero may nagdududang mas higit pa r’yan ang kabuuang pag-aari ng Senador.

Sa rami pa lang daw ng mga bahay ni Sen. Pacquiao at misis niyang si Jinkee, mahigit daang-daang libong piso na raw ‘yun kung susumahin.

May bahay sila sa Amerika, sa Forbes Park, sa Laguna, sa General Santos, Boracay at kung saan-saan pa.

Inamin na rin ni Sen. Pacquaio na nag-take rin siya ng marijuana at shabu noon kaya alam niya ang epekto ng drugs sa katawan at dahil dito suportado niya ang kampanya ni Pres. Duterte laban sa illegal drugs.

Sabi pa niya, noong hindi pa raw siya born-again Christian hindi lang drugs ang sinubukan niya. Nalulong din siya sa sugal at babae.

For 11 years na pagsasama nila ni Jinkee, never daw siyang naging faithful sa kanyang misis. But after he accepted the Lord Jesus, sa loob ng anim na taon ay naging maayos raw ang pagsasama nila ni Jinkee.

Pati ang kanyang ina na si Mommy D ay born-again Christian na rin at aktibo sa pag-attend ng Bible study. Hindi raw tulad noon na lagi siyang iniiwasan ni Mommy D dahil ayaw nitong makinig ng Salita ng Diyos mula sa Bibliya.

Pero teka, kung P3B na ang worth ni Sen. Manny, magkano naman kaya si Jinkee?

—oooOooo—

In fairness, almost full ang #Kilig King concert sa Kia Theater ng Hashtag member na si Ronnie Alonte.

Dinagsa talaga ng mga fans ni Ronnie at ng Hashtags ang venue. Nakaka-enjoy naman ang show at ang daming guests, huh!

At kabilang doon syempre ang co-stars ni Ronnie sa pinipilahang movie nila sa mga sinehan ngayon, ang “Vince&Kath&James,” na sina Julia Barretto at Joshua Garcia.

Marami ang kinilig sa number ni Ronnie with Julia lalo na nu’ng biglang kabigin ng Hashtag member habang nakahawak sa baywang ng anak ni Dennis Padilla para mas dumikit ang katawan nila.

Samantala, sobrang laki na siguro ng tenga ni Joshua sa paulit-ulit niyang naririnig na papuri sa kanya ng mga kritiko at ilang MMFF executives sa performance niya sa “Vince&Kathe& James” at pagkukumpara sa kanya kay John Lloyd Cruz.

Wish namin for Joshua to have his own identity in this industry gaya ni JLC.

Star Magic stars sina Ronnie, Julia and Joshua na first time nabigyan ng ganito kalaking chance sa MMFF. Bukod sa “Vince&Kath&James,” lead star din sa nagiisang horror movie entry sa MMFF directed by Erik Matti si Ronnie, ang “Seklusyon.”

Kasama rin sa “Vince&Kath&James” ang iba pa’ng Star Magic artists na sina Maris Rascal (bilang best friend ni Kath played by Julia) and Axel Torres (isa sa teammates ni James na ginampanan ni Joshua).

And speaking of “Seklusyon,” Star Magic artist din ang co-star ni Ronnie sa movie na si Red Bustamante.

Usap-usapan among showbiz kibitzers na isa ang child star na si Red sa mga makakalaban ni Nora Aunor na bida sa “Kabisera” for Best Actress sa MMFF.

Going back to Ronnie, parehong top moneymakers sa unang araw ng MMFF ang “Seklusyon” at “Vince&Kath&James.”

Kudos, Ronnie! SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

