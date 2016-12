Vilma, tinanggihang maging jury ng MMFF dahil kay Nora

GAANO katotoo na tinanggihan daw ng Batangas congresswoman at Star for All Seasons na si Vilma Santos ang maging jury ng 2016 MMFF dahil kay Nora?

Si Vilma kasi ang napabalitang award-winning actress na makakasama sana ng dalawang respetadong international judges na kilala sa international film festival circuit pero at the last minute raw ay nag-back out raw umano ito dahil ayaw daw niyang masangkot sa isyu sa MMFF lalo na’t bumabangon pa lang ang nasabing film festival sa mga naging kontrobersya nito noong nakaraang taon.

Ano nga naman ang sasabihin ng mga Noranians kung sakaling hindi ibinoto ni Ate Vi si Nora Aunor sa acting awards o kahit ibinoto ay hindi ito lumabas bilang winner?

Baka nga naman, maakusahan siyang ‘bias’ na di pa rin type na magpatalo kay Nora lalo pa’t hanggang ngayon ay may rivalry pa rin ang kani-kanilang mga fans.

Alden Richards, gustong makatrabaho si John Lloyd Cruz

Nagkita sa isang pribadong okasyon ang Pambansang Bae na si Alden Richards at ang award-winning actor na si John Lloyd Cruz.

Siyempre, nanaig ang pagiging ‘fan boy’ ni Alden dahil nahiya siya kay Lloydie pero masaya siya dahil nagpaunlak ang huli na magpakuha ng litrato kasama siya.

Hindi naman ikinaila ni Alden na ‘huge fan’ siya ni John Lloyd Cruz dahil halos lahat ng rom-com na ginawa nito ay pinanood niya.

Dagdag pa ni Alden, gusto niyang makatrabaho si Lloydie sa isang pelikula kahit na lumabas siyang suporta o kapatid nito.

Pero ang lahat nang iyon ay hindi pa posible dahil magkaiba sila ng networks na kinaaaniban.

Si Alden Richards ay nakatakdang mapanood sa GMA teleseryeng “Destined To Be Yours” kasama ang perennial screen partner na si Maine Mendoza.

Ito ay ididirek ng ‘hugot’ director na si Irene Villamor na siyang nagdirek ng matagumpay na “Camp Sawi”.

Mag-asawang Perci at Jun, excited sa kanilang bagong baby

Happy ang mag-asawang Perci Intalan at Jun Lana dahil kakaiba ang Christmas nila ngayong taon.

Kung dati ay sila lang dalawa ang nagce-celebrate ng Pasko, ngayon ay may kasalo na sila dahil may nadagdag na sa kanilang pamilya na kukumpleto ng kanilang kaligayahan.

“Nagkaroon ng turn around iyong buhay namin kasi kung dati iyong sarili lang namin ang iniisip namin, ngayon ay iba na. Pagkatapos ng trabaho, gusto kung mag-stay na lamang sa bahay para alagaan siya,” ani Direk Jun.

Ang tinutukoy ni Jun ay ang batang lalakeng inampon nila na mag-iisang taon na pagsapit ng Disyembre 28.

Kung dati-rati, kapag dumarating ang Pasko at mga holidays, gusto ng mag-asawang mag-travel o mag-abroad, ngayon daw ay naiba na ang priority nila.

“Iba kapag naging magulang ka na. Gusto mo lang na kasama siya lagi,” pakli ni Perci.

Kung dati-rati ay pinipili nilang mag-spend ng Christmas at New Year sa kani-kanilang mga pamilya, ngayong taon ay tila mababago ang kanilang plano.

“Siguro, aagahan na lang namin ang dalaw sa mga parents at friends namin pero before Christmas eve, magkakasama-sama na kami sa bahay,” sey ni Direk Jun.

Tulad ng mga bagong magulang, aminado ang mag-asawa na nag-a-adjust sa sitwasyon.

“We’re both the type kasi na hindi naniniwala na dapat magarbo iyong first birthday niya kasi paglaki niya, hindi naman niya iyon maaalaala. So, siguro, practikal lang. Magse-celebrate na lang kami ng party sa isang Chinese restaurant but we want everyone to be in costume, na ala “Kung Fu Panda,” pagwawakas ni Perci.

Sina Direk Jun at Perci ang may-ari ng Idea First Company na siya ring nag-prodyus ng “Die Beautiful” na kalahok sa 2016 Metro Manila Film Festival at nagbigay sa lead actor nitong si Paolo Ballesteros ng kanyang kauna-unahang international best actor award sa 2016 Tokyo International Film Festival.

Masaya rin ang mag-asawa dahil sa bagong karangalang nakamit ni Paolo nang manalo ito ng special mention for outstanding performance sa Kerala filmfest sa India para sa naturang pelikula.

Sa kontratang pinirmahan ni Paolo sa mga pelikulang gagawin nito sa Regal, ang isa ay si Direk Jun ang magdidirek.

Ang “Die Beautiful” na idinistribute ng Regal Films at nagtatampok din kina Joel Torre, Gladys Reyes, Luis Alandy, Albie Casiño, IC Mendoza, Lou Veloso, with the special participation of Iza Calzado and Eugene Domingo.

