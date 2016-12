Zsazsa, boto kay Robin

HINDI masyadong lantad ang relasyong Zia Quizon at Robin Nievera dahil iniiwasan nila itong ma-magnify sa social media.

Mas feel siguro ng dalawa na maging low profile lang at pribado sa kanilang relationship.

Katunayan, sa kanilang social media accounts, hindi mo sila makikitang nagpo-post ng kanilang pictures together except of course, sa isang family gathering kasama ang kanilang ang mga close friends and relatives.

Si Zia ay anak ng Divine Diva na si Zsazsa Padilla kay Dolphy, samantalang si Robin ay anak ng celebrity couple na sina Pops Fernandez at Martin Nievera.

Pero sa kanyang social media account, proud na ipinost ni Zsazsa ang litrato sa piling ng kanyang boyfriend na si Cesar Onglao at ang dalawang anak na sina Zia at Nicole kasama ang rumored boyfriend ng acoustic singer na daughter ng songstress.

Hindi na rin itinatago ni Zsazsa ang pagkagiliw niya kay Robin na panganay ng kanyang ASAP co-host at kumpareng si Martin.

MMFF SHORTS, SINABUTAHE

May mga nagrereklamo dahil hindi ipinalabas ng maraming mga sinehan ang short films na opisyal na kalahok sa 2016 MMFF sa short film category.

Ang mga shorts na ito ay dapat na nakakarga o kasama sa full-length film na kalahok sa filmfest.

In competition din kasi ang mga short films na ito kaya dapat lamang na mapanood ng balana.

Ang mga shorts na ito aya ng “Birds” ni Christian Paolo Lat, ”EJK” (Extra Judicial Killings) ni Bor Ocampo, ”Manila Scream” nina Roque Lee at Blair Camilo, “Mga Bitoon sa Siudad” ni Jarell Serencio, “Mitatang” ni Arvin Jezer Gagui, “Momo” ni Avid Liongoren, ”Passage of Life” ni Renz Vincemark Cruz at Hannah Daryl Gayapa at Sitsiritsit ni Brian Spencer Reyes.

Dahil sa nangyayaring hindi pagpapalabas ng mga MMFF shorts, pinag-e-explain ng MMFF ang mga producers kung bakit hindi ito nakasama sa screening ng kanilang mga pelikula.

Pinagpapaliwanag din ang mga theater operators dahil sa nangyaring insidente.

