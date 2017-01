100 plus 30 days maternity leave, kasado na

ISINULONG ng mga kababaihang mambabatas ang pagpapasa sa ikalawang pagbasa ng panukalang magbibigay ng 100-araw na maternity leave na may 30-day extension na walang bayad.

Ito’y para sa mga buntis na nagtatrabaho sa mga pribado at pampublikong tanggapan.

Naniniwala sina Leyte Rep. Yedda Marie Kittilstvedt-Romualdez, at DIWA party-list Rep. Emmeline

Aglipay-Villar na makakakuha sila ng suporta mula sa mga mambabatas.

“This would definitely give ample time for mothers to nurture, take care and breastfeed their newborns for the first 100 days,” ani Romualdez na isa ring registered nurse.

Giit naman ni Aglipay-Villar,hindi mahirap ipasa ang panukala dahil suportado ito ng liderato ng Malaking Kapulungan ng Kongreso at ng mga kababaihang mambabatas.

Sinuportahan din ni Surigao del Norte Rep. Robert “Ace” Barbers ang panukala ni Romualdez na umapela na rin sa mga kasamahang mambabatas na gawin itong prayoridad.

“I will support the expanded maternity benefits,” ani Barbers.

Ang panukala ay inaprubahan ng komite ni Villar-Aglipay at inindorso na expanded maternity benefits para sa debate sa plenaryo. MELIZA MALUNTAG

