127 matatanda, may sakit na preso lalaya na

PAPALAYAIN na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang may 127 may sakit at matatandang preso sa susunod na linggo, ayon kay Justice Sec. Vitaliano Aguirre II kaninang Miyerkules ng umaga.

Sinabi ni Aguirre na mismong si Executive Secretary Salvador Medialdea ang nagbigay ng update sa pagbibigay ng executive clemency sa ginanap na cabinet meeting nitong nakaraang Lunes.

Narinig ni Duterte, na nakaupo sa tabi ni Medialdea, ang pag-uusap at nangakong aaprubahan ang pardon sa susunod na linggo.

“Magkatabi po kasi si Pangulo at si ES Medialdea so parang nalaman ni Pangulo na hindi pa napipirmahan. Ang sabi, kung ganoon, aniya, sige next week, aprubado iyan,” pahayag nito.

Matatandaang sinabi ni Duterte na igagawad niya ang executive clemency sa mga presong edad 80 at nakulong sa loob ng 40 taon.

“Lahat ng matatanda saka may sakit, iyung may rayuma na, hindi na makatakbo, 80 years old above — kung gusto nila, kung may mauwian pa sila, I will grant them pardon also so that they could return home,” pahayag ni Digong sa mga reporter.

“Iyong nakatira diyan nang 40 years or more, they deserve to be out,” dagdag pa nito.

Hindi naibigay ni Duterte ang pardon sa mga preso noong nakaraang Kapaskuhan dahil sa sobrang abala sa kanyang trabaho, naunang pahayag ni Aguirre.

Ang pangako ng Pangulo ay matapos bigyan niya ng absolute pardon ang actor na si Robin Padilla, na nagbabalik dito ng kanyang civil and political rights, na maaring mabigyan siya ng US visa para makasama ang kanyang asawang si Mariel Rodriguez at bagong panganak na anak. BOBBY TICZON

