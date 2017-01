14 QC barangay, apektado ng droga

LABING-APAT na barangay sa Lungsod Quezon ang labis na apektado ng iligal na droga habang 68 naman ang bahagya lamang at siyam na barangay ang nalinis na at ang nalalabi ay katamtaman lamang.

Ito ang sinabi ni Quezon City Police District director, Chief Guillermo Eleazar sa ginanap na press conference sa QC hall Executive lounge na pinangunahan ni QC Vice Mayor Joy Belmonte, ang chair ng QC Anti-Drug Abuse and Advisory Council (QCDAAC).

Sinabi rin ni Eleazar na dulot ng walang humpay na kampanya laban sa illegal drugs, hindi lamang ‘Oplan Tokhang’ at ‘Oplan Double Barrel’ ang hakbang kontra droga na ngayon ang gagawin nilang kampanya.

Kaugnay nito, sinabi ni Vice Mayor Belmonte na malakas ang kanyang paniniwala na makakamit ang tagumpay kontra-droga sa QC bunga na rin ng matinding pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, Dangerous Drug Board, PDEA, QC police, Liga ng mga Barangay at DILG.

“Im optimistic na mapapagtagumpayan natin ito, tuloy-tuloy po ang ating programa nito laban sa illegal drugs sa tulong ng ibat ibang ahensiya ng pamahalaan, mga barangay, iba’t ibang sector kasama ang simbahan para matulungan nating mabago ang buhay ng isang taong nalulong sa droga” ani Belmonte.

Kahit aniya kinilala ang siyam na barangay na cleared sa droga ay patuloy na isasailalim sa monitoring ng tanggapan para makatiyak na patuloy na magiging malinis sa droga ang nabanggit na mga barangay.

Kaugnay nito, sinabi ni PDEA NCR director Wilkins Villanueva na sa QC, ang mga depressed areas at may pinakamaraming populasyon na barangay na kakikitaan ng may pinakamaraming bilang ng mga sangkot sa illegal drugs tulad ng Commonwealth, Payatas at iba pa. BOBBY TICZON

loading...