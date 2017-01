23 lugar signal #1 kay ‘Auring’

MAY 23 lugar na ang nasa ilalim ng cyclone warning alert habang papalapit ang bagyong Auring sa Surigao del Sur.

Sa latest weather bulletin ng PAGASA na inilabas kaninang 11:00 ng umaga, namataan ang bagyo sa layong 75 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.

Ang pinakamalakas nitong hangin ay aabot sa 55 kilometers per hour (kph) at pagbugsong aabot naman sa 70 kph.

Patuloy naman nitong binabaybay ang direksyon na kanluran-hilaga-kanluran sa bilis na 7 kph.

Sa ngayon, isinailalim na sa Tropical Cyclone Warning Signal no. 1 ang Bohol, Siquijor, Negros Provinces, Southern Leyte, Cebu, Guimaras, dakong timog ng Iloilo at Antique, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte kabilang na ang Siargao Island, Dinagat Province, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Davao del Norte, hilagang bahagi ng Davao Oriental at Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, dakong timog ng Lanao del Sur at Compostela Valley.

Sinabi ng PAGASA na posibleng mag-landfall ang bagyo sa Surigao del Sur mamayang gabi o bukas ng umaga.

Inabisuhan naman ng weather bureau na ang mga lugar na isinailalim na sa signal no. 1 at ibang bahagi ng Eastern and Central Visayas ay dapat maging alerto sa posibilidad na magkaroon ng flash floods at landslides. BOBBY TICZON

