25 Chinese, huli sa kilo-kilong shabu

TIMBOG ang 25 Chinese at isang Pinoy matapos salakayin ng pinagsanib na puwersa ng PDEA, NBI, PNP at Bureau of Immigration (BI) ang isang hotel sa lungsod ng Parañaque.

Sa bisa ng isang search warrant, pinasok at inaresto ng mga operatiba ang unit ng apat na Chinese national sa Roxas Blvd., Paranaque, at dito nakuha ang dalawang pakete na naglalaman ng tig-iisang kilo ng shabu na may halagang P10 – P12-milyon.

Inaresto din ang isang Pinoy matapos na mahulihan ng ecstasy.

Dadalhin naman sa BI ang 21 pang nahuling Chinese.

Inaalam din ng mga operatiba kung nagagamit sa cybercrime ang lugar dahil nakakita sila ng telepono sa loob ng unit na mistulang isang call center.

Kabilang sa tinitingnan nilang posibleng scam ng grupo ay ang pagbebenta ang mga suspek ng kunwaring produkto pero hindi naman idi-deliver matapos magbayad ang biktima.

Hihiling naman sa korte ang NBI ng search warrant para mabusisi nila ang laman ng mga computer at electronic devices na narekober.

Inaalam na rin ng BI kung may mga papeles ang mga Chinese para magtrabaho rito sa bansa. JOHNNY ARASGA

