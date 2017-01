3 QC pulis, 1 sibilyan arestado sa extortion

SWAK sa kulungan ang tatlong pulis at isang sibilyan matapos madakip sa isang entrapment operation dahil sa kasong extortion sa Bgy. Talipapa, Quezon City.

Kinilala ang mga dinakip na sina PO3 Aprilito Santos, 41, PO3 Ramil Dazo, 42, PO3 Joseph Merin, 47 at ang civilian asset na si Gaudencio Yu, 49, ang tatlong pulis ay pawang nakatalaga sa Warrant and Subpoena Section ng Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng QCPD.

Ayon sa ulat, dinakip ang mga naturang pulis alas-2:00 ng hapon sa Bgy. Talipapa dahil sa reklamo ng isang Illuminada Leetiong.

Sinabi sa reklamo ni Leetiong na nagtungo ang mga suspek sa kanilang bahay sa Bgy.Talipapa sakay ng isang Honda City (MQC-88) at isisilbi sana ang dalawang warrants of arrest laban sa kanyang anak na si Raymond Leetiong, 43, dahil sa kasong Qualified Theft in relation sa Sec. 6 at 21 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at violation of sec. 4 (a) (3) ng R.A. 1075 na inisyu ni Hon. Myra B. Quiambao, Presiding Judge RTC Branch 203 ng Muntinlupa City.

Nabatid kay Mendoza na nagpakilala ang apat na mga pulis at inaaresto si Raymond Leetiong subalit humingi umano ang mga suspek ng P120,000 para sa kalayaan ni Raymund.

Agad lumabas ng kanyang bahay ang complainant at nag-withdraw ng pera mula sa bangko habang naghihintay ang mga suspek sa kanilang bahay.

Matapos ito, nagdesisyon ang complainant na ireport ang naturang insidente kay Atty. Eric Juan, Brgy. Kagawad ng Brgy. Talipapa na sinabihan din sila na i-report ang insidente kay Supt. Danilo G. Mendoza, station commander ng PS3.

Agad nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng QC Talipapa station sa pangunguna ni Senior Inspector Ma. Senalice Nato sa mga suspek na nagresulta ng pagkakadakip sa mga suspek matapos tanggapin ang P15,000 entrapment money. SANTI CELARIO

