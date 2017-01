4 miyembro ng kotse bundol gang tiklo

NAARESTO na ng pulisya ang apat na miyembro ng kotse bundol gang sa Pasig City kaninang umaga.

Nahaharap sa patong-patong na kaso tulad ng carnapping, illegal possession of firearms, illegal possession of illegal drugs, traffic violation, at grave threats ang apat na suspek na sina Gomer Palenzuela, 36, ng Pinagbuhatan, Pasig City, John Ivan Breva , 28, ng Palanan, Makati City, Joseph Ramirez Aviles, 40, ng Pembo, Makati at Isidro Ramirez Rivaz , 36, ng San Isidro, Makati.

Nakumpiska sa mga suspek ang isang bagong Toyota Vios Mettallic Gray na may conduction sticker na VG-9102 na kanilang gamit sa kanilang operasyon at isang colt caliber 45, isang norinco 9mm, isang sachet ng shabu, bonnet, packaging tape, bag at viagra.

Ayon sa ulat, natiklo ang mga suspek sa Pasig City matapos maipit sa trapiko.

Sinagi anya ng mga suspek ang bumper ng isang puting Toyota FJ Cruiser na may conduction sticker na VJ-8102 na pagmamay ari ng isang James Michael Kua ng Acropolis Subd, QC sa kanto ng C5 Road at Lanuza St, Ugong, Pasig City.

Nang bumaba sa kanyang sasakyan, tinutukan ng mga suspek ang biktima saka tinangay ang sasakyan nito.

Nakahingi naman agad ng tulong ang biktima sa HPG na nagkataong nasa lugar na nagresulta sa kanilang pagkaaresto. BOBBY TICZON

