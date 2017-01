7 dinampot sa kara-cruz

DINAMPOT ng pulisya ang pitaong lalaki na naaktuhang naglalaro ng kara-cruz sa kalsada sa Tondo, Maynila.

Nakapiit ngayon sa Manila Police District Station 1 ang mga nadakip na sina Jonald Postrero, 23, walang asawa at trabaho; Donnis Espino, 24, walang asawa at trabaho; Eugene Tayag, 40, may asawa at walang trabaho; Milandro Guerrero, 30; Salvador Martinez, 48, may asawa, walang trabaho; Jimmy Traso, 36, walang asawa at trabaho, mga taga-Tondo; at Mavin Etang Capinding, 31, walang asawa at trabaho, ng Pampano St., Dagat-dagatan, Malabon City.

Naaresto ang mga ito ala-1:00 ng hapon sa Lacson St. cor. Innocencio St., Tondo.

Sa imbestigasyon ni P/Supt. Robert Domingo, station cmmander ng MPDPS1 Raxabago, nagsagawa ng patrolya ang pulisya nang madaanan nila ang nagkukumpulan na mga naglalaro ng kara-cruz kaya sinita at pinagdadampot.

Sinampahan na na kasong PD 1602 (Illegal Gambling) ang mga naaarestong suspek sa Manila City Prosecutor office. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

