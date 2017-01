8 tiklo sa droga

WALONG hinihinalang mga sangkot sa iligal na droga kabilang ang isang ginang ang naaresto ng mga awtoridad sa magkahiwalay na anti-drug operations sa Valenzuela City.

Ayon kay S/Insp. Milan Naz ng Valenzuela Police Station Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group (SAID-SOTG), dakong 11:45 ng gabi nang magsagawa ng buy-bust operation ang kanilang mga operatiba sa E. Miranda St., Paso de Blas na nagresulta ng pagkakaaresto sa apat na drug pushers.

Nakilala ang mga suspek na sina Alexander Bongares, 43, kanyang kapatid na si Herson, 29, kapwa ng 198 E. Miranda St., Paso de Blas, Paul Marcos Francisco, 31, ng 254 E. Miranda St., at Eleonor Asne, 33, ng Bagong Silang, Caloocan City.

Unang nakatanggap ng ulat sina S/Insp. Naz hinggil sa illegal drugs activities ng mga suspek mula sa mga residente sa naturang lugar na dahilan upang isailalim ang mga ito sa surveillance bago ikinasa ang buy-bust operation.

Narekober sa mga suspek ang pitong sachet ng shabu, P200 na buy-bust money at coin purse na naglalaman ng mga drug paraphernalia.

Nauna rito, nakatanggap ng impormasyon ang mga tauhan ng SAID-SOTG mula sa concerned citizen hinggil sa nagaganap na pot session dakong 5:30 ng hapon sa loob ng isang bahay sa No. 8 P. De Guia St., Brgy. Bisig.

Mabilis namang rumesponde ang mga operatiba sa naturang lugar at nang sumilip sila sa bintana ay nakita ng mga ito sina Gary Zaldy Dionisio, 30, nangungupahan sa naturang bahay na sinasabing ginagawang drug den, Richard Calixto, 41, ng No. 4 Rose St., Brgy. Tagalag, Melvin John Balbuera, 36, ng 154 Mabuhay St., Brgy. Mabolo, at Robert Dawat, 40, ng 11 P. De Guia St. na nagsa-shabu sa loob.

Mga drug paraphernalia, dalawang plastic sachet ng hindi pa matukoy na halaga ng shabu at plastic sachet na may bahid pa ng shabu ang narekober ng mga operatiba sa loob ng bahay at mga suspek. RENE MANAHAN

