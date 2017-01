AiAi naibalik ni Boy Abunda sa Star Cinema, si Kris kaya?

HAPPY ang King of Talk na si Boy Abunda sa nagdaang taon dahil sa patuloy na pagbuhos ng blessings sa kanya.

Mapa-career, business, personal life at syempe ang kanyang lovelife ay nanatiling mabunga.

At kahit isinara niya ang kanyang first ever talent management na itinayo niya couple of decades ago at nakapag-prodyus ng maraming mga big stars sa showbiz, ang Backroom, Inc., e, agad naman siyang nakapagbukas ng panibago at pang-international pa, huh.

Asian Artist Agency ang pangalan ng bagong talent management ni Kuya Boy kung saan kasama pa rin niya ang ibang staff niya sa Backroom, Inc.

So, bukod sa mga bagong talents niya na galing pa sa iba’t ibang bansa, siya pa rin ang nagha-handle ng career ng dati-dati pa niyang mga talent gaya ng Comedy Queen na si AiAi delas Alas, Ariel Rivera, Gelli de Belen, Gretchen Barretto, Dawn Zulueta, Amy Perez, Bianca Gonzales, Mariel Rodriguez, Drew Arellano at marami pang iba.

Habang patuloy pa rin ang pagtulong niya sa endorsements ng kaibigan niya at Queen of All Media na si Kris Aquino.

This is the reason kung bakit may mga nagsasabi na kung nagawang ibalik ni Kuya Boy si AiAi sa ABS-CBN/Star Cinema, kayang-kaya rin niya itong gawin kay Kris.

Nangiti lang si Kuya Boy when we mentioned this to him habang nagpri-prepare sa kanyang late night talk show na “Tonight With Boy Abunda.”

Isang ‘exploratory meeting’ lang daw ang naganap between AiAi and the Star Cinema executives. And as of the moment, ginagawa pa lang daw ang kwento para sa movie na gagawin ni AiAi.

Natuwa naman kami nang banggitin ni Kuya Boy sa amin na as far as he knows, okey na daw sina Kris at AiAi. Hindi na raw ganoon katindi ang tensyon sa pagitan nila.

Nagsimula raw ‘to nu’ng tumanggap ng award si AiAi mula sa mga pari sa simbahang Katoliko last year. Nagbigay daw ng donation si Kris sa simbahang pinatatayo ni AiAi.

Yun na!

—oooOOOooo—

Nabahiran ng konting lungkot si Vhong Navarro sa gitna ng tagumpay sa box-office ng kanyang pelikula na ‘Mang Kepweng.”

May nahuli kasi na isang ginang na kinunan though her cellphone ang mga eksena sa “Mang Kepweng” habang nanonod sa sine kasama ang kanyang mga anak.

Ipapakita raw niya sa kanyang asawa bilang ebidensya na ginamit nila ang perang binigay sa kanya para pampanood ng sine nila ng kanyang mga anak.

Pero hindi naniwala ang Cineko Productions executive na sina Michelle Diolola at Ramon Salvador sa pahayag ng ginang dahil umabot na sa 15 minutes ang nakunan ng mga eksena sa cellphone niya.

Ayon sa batas, mula P50,000 hanggang P750,00 ang multa at anim na buwan hanggang anim na taong pagkaka-bilanggo ang parusa sa mga lumalabag sa Anti-Camcording Law.

Dahil sa nangyari, tiyak na mas magiging mahigpit ang mga tagabantay ng sinehan at tauhan ng mga producer ngayon sa mga manonood. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

