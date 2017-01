“I have to declare martial law, if have to, to preserve my country … and the Filipino people…. Walang makapipigil sa akin … wala nang invasion, invasion.”

Para sa sambayanang Filipino, para sa buong bayan ang tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte kung magdedeklara man umano ito ng martial law.

At ang interes na ito ang pinakamahalaga, mas mahalaga pa sa isinasaad ng Konstitusyon na pupwede lang ideklara ang martial law kung mayroon nang invasion o pagsalakay ng ibang bansa sa Pilipinas, rebelyon o kung ang kaligtasan ng mamamayan ang nakasasalalay.

AWAY NG ABOGADO

Tiyak na mag-aaway-away ang mga abogado, maging ang mga sinasabing eksperto ng batas at Konstitusyon ukol sa sinabi ni Pang. Digong.

Pero ito ang tatandaan, noong martial law ni Apo Ferdie, nahati ang mga abogado at may naging pro at anti-martial law.

Maging ang Supreme Court ay nahati rin sa pro at anti-martial law.

May mga nag-neutral naman at naging balimbing habang ‘yung iba ay hanggang pag-notaryo lang ang ginawa.

‘Pag binilang mo ang mga ito, higit na marami ang naging balimbing, depende kung saan sila magkakapera o makaiwas sa gulo sa oras na kinakailangan ang paninindigan.

AYAW SA ML

Ang totoo na mararamdaman talaga kay Pang. Digong, ayaw nito ang martial law.

Sabi nga niya, naranasan na natin ang pambansang martial law at walang magandang kinalabasan nito.

Kung may martial law man na naging maganda ang bunga, walang iba kundi ang idineklara noon ni Pang. Gloria Macapagal-Arroyo laban sa mga Ampatuan na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa mga mamamayahag at iba pang sibilyan.

Tinapatan ng martial law ang pagiging diyos-diyosan ng mga Ampatuan sa Maguindanao at Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Grabe naman kasi noon na ikinawala na talaga ng anomang makataong pamamahala sa bayan at pagtrato sa mga mamamayan.

AKTWAL NA KALAGAYAN

Ang sinasabi ng 1987 Konstitusyon, dapat na may nagaganap na pananalakay ng mga dayuhan o rebelyon o kawalan ng kaligtasan ng mga mamamayan ang basehan ng konstitusyon at hindi banta lamang ang mga ito.

Tanong: Mayroon bang invasion o rebelyon o kawalan ng kaligtasan ng mga mamamayan?

Sa palagay ninyo, ano ang ibig-sabihin ng pagkilos ng mga oposisyon, kasabwat ng mga dayuhan, upang patalsikin sa puwesto si Pang. Digong na inihalal ng taumbayan?

Ano sa palagay ninyo ang paglutang ng mga terorista na gumagala na hindi lang sa Mindanao kung sa Visayas at Luzon?

Ano sa palagay ninyo ang pananatili ng korapsyon at droga sa gitna ng katotohanang walang gaanong naparurusahang korap at wala pa sa kalingkingan ang bilang ng mga napapatay o nakukulong sa apat na milyong biktima at sangkot sa droga?

Hindi ba magiging sapat ang mga ito na batayan ng deklarasyon ng martial law, lalo na kung lalala ang mga ito?

KUDETA

Sabi ni Pang. Digong, hamon na rin sa militar at pulisya ang pagbabago at kabutihan ng buong bayan.

Kung sa palagay nila ay wala sa tama ang kanyang administrasyon, libre ang mga ito sa paghawak sa kapangyarihan.

Kung gusto nilang magkudeta, siya pa mismo ang magluklok sa mga ito sa pwesto. Magsabi lang sila, anytime.

Pero lumalabas na hindi niya basta ibibigay ang kapangyarihan sa mga terorista, sa mga sangkot sa droga, sa mga dayuhan, kasabwat ng mga ito na inutil at korap na politiko at mapagsamantala na ikinahihirap ng nakararaming mamamayan.

Nasa loob ng mga kaisipang ito nakataya ang martial law sa pananaw ng ULTIMATUM.

Anak ng tokwa, saan nga ba pupunta at pupulutin ang Pilipinas sa kamay ng mga terorista, korap, narco-politician, mandaraya at dayuhan?

HINDI TAKOT

Sa mga punto ni Pang. Digong, hindi dapat katakutan ang martial law. Totoo, mabangis ang martial law.

Eh, kung mabangis lang ang martial law sa mga nabanggit nang gaba o sumpa sa lipunan, sino ang matatakot sa martial law?

Ang isa lang sa babantayan sa martial law ay kung mawalan ng kontrol sa mga magpapatupad nito at kanya-kanya na ang diskarte para sa pansariling interes.

Halimbawa, ang personal na away ay kunwaring away ng estado laban sa isang mamamayan at basta na lang pumapatay ang mga sundalo at pulis.

Ang armalayt ang ginagawang panghampas ng mga korap at mapagsamantalang asyendero at kapitalista sa mga mamamayan, obrero at magsasaka.

Sino nga ba ang matatakot sa martial law na para sa interes ng bayan at bansa ang nilalaman?

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa www.remate.ph o i-text sa 09228403333. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA

loading...