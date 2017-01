Angeline Quinto, pinagtawanan nang ipamigay sa ibang girl si Erik Santos

BILIB rin kami sa kaek-ekan nitong si Angeline Quinto na nagbitaw nang pahayag sa presscon ng kanyang latest movie na ipinamigay na raw niya ang ex-boyfriend na si Erik Santos sa ibang babae dahil mas focus siya ngayon sa kanyang trabaho dahil sa rami ng kanyang bayarin. Hayan at sa aming FB account ay may ilang netizen na nag-side comment sa prarala ni Angeline at tanong nila ay paano raw nasabi ng Kapamilya singer na ex niya si Erik eh, kahit kailan hindi naman sila nagkaroon ng relasyon ng kapwa singer.

Saka bakit sa girl daw niya ito ibibigay, sigurado raw ba siya sa gender nito?

Maganda naman yata ‘yung movie nila bakit hindi na lang niya sipagan ang pagpo-promote nang kumita naman ito sa takilya at magkaroon pa siya ng follow-up project sa movie outfit na nagtiwala sa kanyang talent sa pag-arte.

BEA AT IAN PAREHONG KINAGILIWAN SA “A LOVE TO LAST”

Masaya ang buong cast ng “A Love To Last” led by Bea Alonzo and Ian Veneracion at ang Star Creatives dahil sa kanilang pilot episode noong Jan. 9 ay number one trending ang hashtag ng bagong romantic-family drama series na #ALoveToLastWorldPremiere na pumalo sa rating na 25% at 26.1% naman sa sumunod na araw.

Bukod sa tinatamasang impressive ratings, ay overwhelmed din sina Bea at Ian at Iza sa mga papuring tinatanggap nila at mga co-star sa mahusay na performance ng lahat at magandang takbo ng istorya ng kanilang soap.

Kaya sa panayam ni Ronan, ng Star Creatives sa ginanap na live chat nina Ian at Bea sa ABS-CBN ay inalam nito kung ano ang siyang napi-feel ng dalawa sa pagmamahal at mainit na pagtanggap ng TV viewers sa kanilang show. “Of course, I feel greatful dahil maraming nag-aabang and I’m happy na nagustuhan nila. Tapos, ‘pag dating dun sa craft namin as actors, ayun buti nagustuhan nila kasi sinusubukan talaga namin kasi to do the job talaga as an actor. Baliktad nga e, kasi for me the real job of an actor is not to act kasi we act everyday, pag kausap natin magulang natin, ‘pag principal o bata, nag-iiba tayo ng acting. And anyone can pretend and act pero the job of the actor talaga is to use those scripts. Sabi nila artist create life to tell the truth and that’s exactly what artist do. So as an actor, I’m pretending that this is about Anton. But really these are just lies and telling the truth. You know, exposing your emotions and your real self. So, I’m glad that they appreciate it,” sey ni Ian at para naman sa leading-lady si Bea, “S’yempre masaya because within the validations, it’s touching their lives, affecting the kapamilyas na nanunuod. We get to be part of their homes every night.”

Napanonood ang A Love To Last, gabi-gabi pagtapos ng FPJ’s Ang Probinsyano ni Coco Martin sa ABS-CBN Primetime Bida. Keep on watching gyud!

PAG-AMIN NG TOTOONG FEELINGS, PAANO TATANGGAPIN?

Sa bagong episodes ng TROPS, ay nagpakatotoo na si Bae Kenneth sa ex-girlfriend na si Pia (Kate Lapuz) na may iba na siyang mahal at ito ay Taki.

Masakit man para sa binata na aminin ito sa dating karelasyon ay ito lang ang tanging paraan para hindi na umasa pa si Pia na may part 2 pa ang kanilang relasyon. At ngayong sinunod na ni Kenneth ang itinitibok ng kanyang puso at totoong feelings kay Taki ay seryoso na rin ang binata na ligawan ang dalaga na matagal na ring may crush sa kanya pero nagkunwari rin sa kanyang nararamdam at nag entertain pa ng kaibigan sa katauhan ni Bae Miggy na seryoso sa kanya ang problema ay companionship lang naman talaga ang hanap niya rito.

Ano kaya ang magiging reaksyon ni Miggy kapag nalaman nitong pinopormahan na ng ka-trops na si Kenneth si Taki na sa tindi ng pagmamahal ay tinatawag niyang Kamalasan? Abangan ang kilig-kiligang mga eksena sa TROPS na umeere araw-araw bago ang Eat Bulaga sa GMA-7. WALANG KIYEME/PETER LEDESMA

