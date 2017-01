Atienza muling nagbabala sa pagbalik ng bitay

NAGBABALA si BUHAY Party-list Rep. Lito Atienza na daan-daang katao ang posibleng mabitay sa ilalim ng panukalang ibalik ang parusang kamatayan.

Ayon sa kongresista, posibleng mauwi sa maling desisyon o hatol ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na aabot aniya sa may 2,000 kalalakihang sangkot sa droga ang mabibitay sa loob ng 12 buwan.

“The last time the country experimented on the death penalty, the wrongful execution rate was around 15 percent. We expect this rate to shoot up, considering the administration’s apparent plan to quickly put to death a lot of people inside a very short period,” ani Atienza.

Naunang ipinahayag ng pangulo na posibleng araw-araw ay may mabitay sa sandaling maibalik ang parusang kamatayan.

Ang kawalan aniya ng maayos at tuwid na criminal justice system ng Pilipinas ang dahilan kung bakit hindi na dapat pang panumbalikin ang bitay.

“We have a corrupt and bungling police force. Both our prosecution service and trial courts are prone to sleaze and haphazardness. We have an overworked Public Attorney’s Office. And even the Supreme Court is weighed down by mounting docket pressures.”

Ito aniya ang mga pangunahing dahilan kung bakit mapanganib ang pagpapanumbalik sa bitay.

Ang Kongreso ay nakatakdang magbalik-sesyon sa susunod na linggo at inaasahang tatalakayin na sa plenaryo ang pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen. MELIZA MALUNTAG

