Atom Araullo moved on na kay Pia Wurtzbach

HAPPY si Atom Araullo sa pag-amin ng outgoing Miss Universe Pia Wurtzbach sa pag-amin na boyfriend na nito ang Filipino-Swiss race car driver Marlon Stockinger.

“Move-on na tayo” ang reaksyon niya sa morning show nila na “Umagang Kay Ganda”.

Isa sa nagustuhan ni Pia kay Marlon ay masayahin ito at lagi siyang pinatatawa. Hindi raw pilit at matindi talaga ang sense of humor ng boyfriend.

Proud na proud at obvious na nasa cloud 9 ang pakiramdam ni Pia pagdating sa kanyang lovelife. Buong ningning din niyang sinabi sa fast talk segment ng “Tonight With Boy Abunda” na “Marlon is mine”. Brain naman ang sexiest part ni Marlon para kay Pia. Kung sa pagkain ay inihahambing niya ang kasintahan sa ‘kare-kare’ na kakaiba pero kumpleto ang hinahanap niyang lasa.

Boom!

-0o0-

Wala kaming masabi sa pagiging down-to-earth at humble ni Andrea Torres towards sa kanyang mga katrabaho. Sa kanyang Instagram post kasi, isang litrato niya kasama ang direktor ng Alyas Robin Hood na si Dominic Zapata at ilan sa mga production men nito ang umani ng napakaraming likes sa kanyang followers.

Aniya, ilan daw sila sa mga rason bakit magaan ang taping nila sa top-rating series ng Kapuso Network. Kinagiliwan naman ng netizens ang post na ito ni Andrea dahil para sa kanila, appreciative raw ang dalaga sa mga taong nakapaligid sa kanya.

Speaking of Andrea, true ba na may patama siya sa ilang tweets niya kina Maine Mendoza at Sef Cadayona na kamakailan ay na-link pero walang kumpirmasyon? Ayon sa source, binura na raw ni Andrea ang mga nakakaintrigang tweets.

Matunog ang tsismis na split na sina Andrea at Sef.

-0o0-

Answered prayer na nga talaga dahil kumpirmado na ang extension ng Encantadia sa telebisyon. Ibig-sabihin mas marami pang aabangan sa iconic at top-rating na GMA telefantasya. At isa na nga rito ay ang pagbabalik ng mahusay na aktor na si Alfred Vargas sa telebisyon. Gagampanan niya ang papel ni Amarro, ang ama ni Aquil (Rocco Nacino). Kaya naman si Rocco, sinabi na sa lahat na “Lagot kayo sa daddy ko!” dahil dumating na ang kanyang ama. Pero siya kaya ay kalaban o kakampi?

Samantala, mukhang hindi pa nga talaga matatapos ang Encantadia dahil sa marami pa nitong sorpresa. Isa sa mga pasabog nito this year ay may bago raw itong set, mas pinagandang effects at iba pang kaabang-abang na revelations! Nakaka-excite tuloy lalong umuwi ng bahay gabi-gabi para abangan ang Encantadia.

-0o0-

Dahil TAPE, Inc. ang may hawak ng career ni Kris Aquino, walang alam ang pamunuan ng GMA 7 kung saang istasyon talaga mapapanood ang tv host-actress. So far, wala ring show na napag-uusapan ang GMA 7 at management ni Kris na proyekto.

Malabo pa talaga ang pagiging Kapuso ni Kris.

Samantala, mukhang napikon si Kris sa isang basher sa kanyang Instagram Account dahil sa photo na kasama niya ang dating Pangulo ‘Noy Aquino with Josh at Bimby.

May nagtanong na netizen ng “Hi x president ready for your court trial?”

Buong ningning na sagot ni Kris… “Of course he is – INNOCENT people have nothing to fear.”

Pak! XPOSED/ROLDAN CASTRO

