INANUNSYOsa Newsbreak Forum ni TESDA Sec. Gen. Alvin Feliciano ang mga programa ng TESDA para sa mga out-of-school youth (OSY), dating GRO at mga trabaho para sa drug rehabilitation reform/graduate kung saan mahigit 6,000 programang pangkabuhayan ang pwedeng mapasukan tulad ng pagiging bartending, welding, automotive at hotel and restaurant crew at iba pa na ibinababa na rin sa level ng barangay. CRISMON HERAMIS

