Bagong papa ni Andi, kabog sa itsura ni Jake Ejercito

IN fairness to Jake Ejercito, responsableng daddy naman siya sa anak nila ni Andi Eigenmann na si Ellie kaya’t napaka-unfair naman para sa actor na ikumpara siya ni Jaclyn Jose sa bagong karelasyon ni Andi na si Emilio Arambulo na isa raw modelo at mula sa rich clan.

Sa latest message post kasi ni Jaclyn sa Instagram account nito ay obyus na pinatatamaan nito si Jake nang puri-purihin nito si Emilio. “Thank you for being with my Belle when she needed a father image. I truly admire you for loving my child and my grandchild” na sinundan pa nito ng mga mensaheng, “At that night, you proved that you’re capable of taking care of my Belle. There’s so much observation, looking for a mistake: Sa isip ko, isang pagkakamali mo lang, pero wala. You proved with no effort at all that you can indeed be there for Ellie when her mom is asleep…kasi ‘di naman ako makapag-thank you sa wala.

So parang ibig-sabihin ni Ms. Jose ay wala siyang dapat na ipagpasalamat kay Jake. Ano kaya ang reaction dito ng anak nina Mayor Erap at Laarni Enriquez sa mga pahaging sa kanya ng ina ng ex-girlfriend actress?

Mas makabubuting huwag na lang patulan gyud!

DABARKADS, MAY BAGONG KAAALIWAN SA EB SIMULA NGAYONG LUNES

Simula ngayong January 23, ay may bagong kaaaliwan na naman ang Dabarkads viewers at studio audience sa favorite na Eat Bulaga dahil bubulaga na sa Lunes ang bagong segment ng numero unong longgest-running noontime variety show na “Super Sireyna, Beauty Queen.”

I’m sure magfi-fiesta sa panonood ang lahat partikular na ang mga beki at kalalakihan na tuwang-tuwa makapanood ng ganitong klase ng contest sa national television. Kami man ay excited ng mapanood ito. Samantala kahapon sa episode ng “Jackpot En Poy,” ay nakapag-uwi ng cash prize na 20K si Miriam Quimbao pero tinalo siya ni Maine Mendoza sa kanilang Jack en Poy kung saan wagi ng 30K ang kalabtim ni Alden Richards.

Ilan pa sa mga nanalo sa seryosong bagong game sa EB ay si Beybi Baste at Bae Kenneth Medrano. WALANG KIYEME/PETER LEDESMA

