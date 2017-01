Barilan sa Tarlac, 3 pulis sugatan, suspek tigok

SUGATAN ang tatlong pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest laban sa isang gun runner at tulak ng bawal na gamot matapos ratratin ng Thompson sub-machine gun sa Brgy. Cacamilingan Norte, Camilling, Tarlac.

Kabilang sa nasugatan sina C/Insp. Bernard Pagaduan, hepe ng Provincial Intelligence Branch ng La Union, S/Insp. Juan Jhayar Maggay at PO2 Ryan Ponce ng Tubao Police Station.

Sa inisyal na imbestigasyon, magsisilbi ng warrant of arrest ang pinagsanib na puwersa ng La Union at Tarlac Police na pinagungunahan ni Pagaduan laban kay Enrico Gil Magarde alyas “Ikong”, 50, ng Brgy. Francia West, Tubao, La Union at kasalukuyang residente sa Camiling, Tarlac.

Ito’y para sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, RA 9516 o Illegal Possession of Firearms and Explosives, at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Nang matunugan ng suspek na paparating ang mga pulis, agad nitong pinaputukan ang mga operatiba gamit ang Thompson sub-machine gun, at agad na tinamaan ng bala ng baril sa kaliwang hita si Pagaduan, habang sa tiyan naman tinamaan si Maggay at sa leeg tinamaan si Ponce.

Sa kabila ng tama ng bala, nakaganti ng putok ang mga pulis na ikinamatay ni Magarde na ayon kay PCI Pagaduan na halos limang metro lamang ang layo sa kanila.

Agad dinala ang tatlo sa Señor Niño Hospital para malapatan ng lunas, habang si Maggay ay inilipat sa Jecson Memorial Hospital para sa mas mabusising gamutan.

Sa imbestigasyon ng Scene of the Crime Operatives (SOCO), nakakuha ng baril at pampasabog ang mga pulis kabilang ang dalawang granada, isang Thompson sub-machine gun na may 20 live ammunition para sa caliber .45 at silencer.

Nakakuha rin ang SOCO ng 20 piraso ng basyo ng 9mm, isang piraso ng fired bullet ng 9mm, 10 piraso ng basyo ng cal. .45, isang piraso ng fired bullet ng caliber .45, 30 piraso ng basyo ng M16, limang bala ng M16 at isang spring ng M16.

Inaresto naman ng mga pulis ang live-in partner ni Magarde na si Adelaide Mangaoang, 27, sa posibleng pagkakasangkot nito sa mga nakumpiskang mga pampasabog at mga bala ng baril. JOHNNY ARASGA

