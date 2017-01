Bautista, pinakakasuhan sa ‘Comeleak’

INIREKOMENDA ng National Privacy Commission (NPC) ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres Bautista.

Ito’y kasunod nang naganap na ‘Comeleak’ o pag-hack sa website ng poll body noong nakaraang taon, na nagresulta umano para manakaw ang personal records ng milyun-milyong botante ng bansa.

Ayon sa NPC, umabot sa halos 80-milyong rekord ang nanakaw matapos pasukin ng hackers ang website ng poll body noong Marso, 2016 kabilang ang 75,302,683 na records sa Precinct Finder web application voter database; 1,376,067 records mula sa Post Finder web application voter database; 139,301 records mula sa “iRehistro” registration database; 896,992 personal data records sa firearms ban database; 20,485 records ng firearm serial numbers at 1,267 records mula sa Comelec personnel database.

Sa naging pasya ng NPC, nilabag ng Comelec ang Sections 11, 20, at 21 ng Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act of 2013 dahil sa nangyaring hacking habang si Bautista ay napatunayan ding lumabag sa Section 22 in relation to Section 26 ng nasabing batas.

Sinabi ni Atty. Ivy Patdu, deputy commissioner ng NPC, na may sapat na batayan para irekomendang kasuhan si Bautista dahil sa kakulangan nito ng aksyon upang matiyak na may ipinatutupad na cybersecurity measures ang poll body.

Matatandaang Marso 27, 2016 ay pinasok ng grupo ng hackers ang Comelec website at binago ang itsura nito habang isa pang grupo ang nagawang nakawin naman voter database ng poll body.

Sa nasabi ring buwan, naaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) – Cybercrime Division ang dalawang suspek sa hacking na may direktang kaugnayan sa insidente.

Bilang reaksyon, inamin naman ni Bautista na nabigla siya sa desisyon ng NPC dahil marami namang websites sa Pilipinas at maging sa buong mundo ang napapasok ng hackers, tulad na lang ng pinakamalalaking kumpanya at kahit pa Amerika, na nagpapatupad ng istriktong security measures.

Ayon kay Bautista, naniniwala siyang ang dapat na pagtuunan ng pansin ng NPC ay ang paghuli sa mga hackers at hindi ang pagbibigay ng parusa sa mga na-hack tulad ng Comelec.

Ang masakit pa aniya ay siya lamang ang tinutukoy ng NPC habang pinawalang sala ang Information Technology (IT) department ng poll body na direktang nagpapatakbo ng website.

Iginiit rin niya na ang may kinalaman sa website ang kanilang mga mga IT experts at consultants, at siya, bilang abogado, ay umaasa lamang sa impormasyong ibinibigay ng mga ito sa kanila.

Nanindigan rin naman si Bautista na inaksyunan nila ang problema at gumawa sila ng mga karampatang solusyon upang hindi na muling maulit ang insidente, mas maging secure ang kanilang website at mahuli ang hackers, na sinampahan na ng kaso sa hukuman.

Nagtayo pa aniya sila ng voter care center na aasiste sa mga botanteng naapektuhan ng hacking incident ngunit wala namang botante na tumawag dito.

Tiniyak rin ni Bautista na iaapela niya ang desisyon ng NPC, sa tulong ng Office of the Solicitor General (OSG). MACS BORJA

