Bukambibig ng “Home Sweetie Home” actor na si John Lloyd Cruz ang katagang “Life is Short”

MATAGAL-TAGAL na raw ang huling pagsasama nila ni Sarah Geronimo at kung patatagalin pa ay baka hindi na mangyari dahil life is short.

“Dear Future Husband” ang title ng movie na gagawin nila.

Pero wala pa rin sa plano niya na magpakasal kahit maiksi lang ang buhay.

Marami pa raw siyang gustong ma-achieve sa buhay.

Meron pa raw siyang ibang aspiration sa buhay personal man o may kinalaman sa work na hindi pa rin niya nakikita.

Halatang umiiwas ang magaling na actor pag ‘yan ang pag-uusapan.

Pak!

-0o0-

Nakaramdam kami ng takot’ nang mapanood namin sa celebriry screening ang pelikulang “Ilawod”.

Hindi namin mapigilan ang sumigaw sa kinauupuan.

Bravo sa bagong Horror Queen at Gapang Goddess na si Iza Calzado.

Napakahusay niya sa “Ilawod” lalo na sa eksenang pinapanood ang CCTV with Ian Veneracion.

Ramdam na ramdam mo ang sakit na nararamdaman niya.

Napansin din namin ang galing ni Xyriel Manabat lalo na sa eksenang nakita niya ang trahedyang nangyari sa swimming pool.

Panalo rin ang role ni Therese Malvar na ubod ng haliparot sa pelikula bilang si Isla.

Good job kina Ian Veneracion, Ipy Quizon at Harvey Bautista. Walang ham actors sa kanila.

Congrats kay Direk Dan Villegas dahil hindi siya sumablay sa first horror film niya kahit rom-com ang genre niya. Swak din ang script ni Yvette Tan.

Panalo rin ang cinematography.

May takot at gulat factor ang Ilawod na hindi trying hard ang dating. Parang ayaw mo nang mag-shower, mag-swim o mag-wiwi.

Showing na sa January 18 ang first horror film ng 2017. Ito ay sa direksyon ni Dan Villegas. Prodyus ng Quantum Films, Tuko Produc- tions, MJM Productions, at Butchi Boy Productions.

-0o0-

Sa unang pagkakataon, lumantad sa telebisyon ang non-showbiz boyfriend ni Alex Gonzaga na si Mikee Morada sa “Magandang Buhay”. May hitsura ito at bagay sila ni Alex.

Halatang masaya ang actress ngayon at ipinagmamalaki niya na mabait si Mikee.

Lumantad din na si Piolo Pascual ang ‘bridge’ ng dalawa kaya nagkakilala sila.

“Lagi ko siyang tinitignan through Instagram, feeling ko parang makakasundo ko siya. So lagi kong sinasabi, ‘Pare, pakilala mo naman ako.’

Pero wala, hindi niya ginagawan ng paraan. Parang wala siyang sinasabi sa akin. Until, one day, tumatawag si PJ. Tapos, ‘Pag sagot ko, si Alex ‘yung ano ….,” kuwento ni Mikee.

Kalorky pa nga ang unang usapan nila ni Alex dahil ang akala ni Mikee ay si Maja Salvador ang kausap niya nang sabihin ni Alex ng ‘gusto mo raw akong makilala?’

Ang paliwanag ni Mikee, si Maja kasi ang alam niyang close kay Piolo kumpara kay Alex.

Ang ending ng usapan ay nag-dialogue si Alex ng “Kung gusto mo akong makausap, gumawa ka ng paraan.” Hayun, kinuha ni Mikee ang number ni Alex kay Piolo.

Tinext daw niya ito kung kailan ito free at kung puwede silang magkita.

Rebelasyon pa ni Alex noon pa raw sinasabi ni PJ na meron siyang friend na may crush sa kanya.

Tiningnan pa raw ni Alex ang larawan nito at naguwapuhan naman siya. Ang problema lang nu’ng mga panahong ‘yun ay may dini-date si Alex.

“Sabi ko, kapag malungkot na lang ako. ‘Pag di ito natuloy. Eh, hindi natuloy. Blessing in disguise. Buti nga.”

Nu’ng una ayaw raw nina Mommy Pinty at Toni Gonzaga na makipagrelasyon ito dahil OA raw kasi siya pag nasaktan.

Ayaw nilang masaktan ito ulit. Pero nu’ng bandang huli ay pinapayagan niya.

Sey pa raw ni Toni, first time na pumapanhik sa bahay nila na dumadalaw kay Alex na may hitsura.

Bwahahaha!

=-0o0=

Mukhang nagmana sa star ng “Alyas Robin Hood” na si Dingdong Dantes ang pagiging ma-PR ng baby niyang si Zia.

May senyales na talaga ng pagiging mabuting tao ang babay nila.

“Friendly siya kapag kaharap ang maraming tao. Nakikipag-communicate siya, kinakawayan ang tao,” masayang kuwento ni Dong.

Actually, dahil masaya ang married life ni Dingdong, talagang diretso uwi siya at nagmamadali after ng taping “Alyas Robin Hood”.

Gusto niya agad makita ang family niya.

Talbog!

-0o0-

Gusto naming batiin ng happy birthday si Sir Nilo Agustin.

Merong paandar sa kanyang kaarawan sa Tuesday, January 17, Tuesday, 9PM titled “To Sir With Love’ sa White Bird, 715 Boulevard Galleria, Roxas Blvd., Baclaran, Paranaque City.

Sasambulat ang pasabog ng mga sariwa at makakatas na modelo ng White Bird bilang handog sa isa sa owner ng nasabing entertainment bar.

Para sa ibang detalye tumawag sa 8512088, 8512089 XPOSED/ROLDAN CASTRO

