Chinese envoy, imbitado ni Erap sa Chinese New Year celebration sa Binondo

BILANG bahagi ng kanyang pagtulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng bansa sa China, inimbitahan ni Manila Mayor Joseph “Erap” Estrada si Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jianhua sa dalawang araw na Chinese New Year celebration sa Binondo.

Ayon kay Estrada, dadalo si Zhao sa New Year’s Eve countdown bukas, Enero 27, at sa “Unity Parade” sa Sabado, Enero 28, kasama ang ilan pang opisyal ng Chinese embassy.

“Of course, it’s a must that we have to invite the (Chinese) ambassador because he is the highest Chinese government official in the Philippines,” ani Estrada nang tanungin kung imbitado niya ang Chinese ambassador.

Sa kabila ng mainit pa ring isyu sa West Philippine Sea at ang pagkiling ni Duterte sa China, sinabi ni Estrada na mas malaki ang maitutulong sa Pilipinas ng China.

“As I have said we will gain more being close to China than with any other countries. They can help us more,” pagdidiin ni Estrada.

Sa gaganaping Chinese New Year Parade sa Binondo, kinuwento pa ni Estrada na niregaluhan pa siya ni Zhao ng “Chinese costume” na gagamitin niya sa nasabing pagdiriwang.

“I was given a Chinese costume for the parade. I was given a Chinese costume by the ambassador himself. Kasama siya sa parade,” ani Estrada.

Ayon pa kay Estrada, “very close” siya kay Zhao. Katunayan ay inimbitahin din siya nito sa ginanap na 2017 Spring Festival dinner reception sa Makati Shangri-la Hotel nitong Lunes.

Isang taon matapos siyang mahalal na alkalde ng Maynila, pumunta si Estrada sa Hong Kong upang humingi ng apology para sa madugong Luneta hostage crisis noong 2010 na nag-resulta sa pagkakapatay ng walong Hong Kong tourists.

Dahil sa kanyang paumanhin ay binawi ng Hong Kong officials ang mga sanctions na pinataw nito sa bansang Pilipinas.

Samantala, sinabi ni Manila Tourism chief Liz Villaseñor na magsisimula ang New Year’s Eve Countdown sa Plaza San Lorenzo Ruiz bukas, Enero 27, dakong alas-5 ng hapon sa pamamagitan ng lion at dragon dances.

Masusundan ito ng performances ng Manila City Repertoire at iba pang cultural performances hanggang sa pormal na countdown na magsisimula 11:20 ng gabi, na pangungunahan din ni Estrada at Zhao.

Matapos nito ay mamimigay din si Estrada ng 2,000 tikoy, dagdag pa ni Villaseñor.

Magsisimula naman ang Unity Parade sa Sabado dakong alas-3 ng hapon, ayon pa kay Villaseñor.

loading...