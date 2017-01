DA Sec. Piñol, kinalampag sa nakadidismayang performance

BINANATAN ng ilang mambabatas ang sektor ng agrikultura dahil sa nakadidismayang performance at kawalan ng maayos na plano.

Pinuna ni Occidental Mindoro Rep. Josephine Ramirez Sato ang mabagal na pagkilos ng Department of Agriculture (DA) sa mga huling buwan ng 2016.

Binigyang-diin ng kongresista na kung naging maagap lamang ang DA sa pangunguna ni Sec. Manny Pinol ay naabot sana ang pitong porsyentong pag-angat sa ekonomiya ng Pilipinas.

“How can the government achieve its target of alleviating poverty if the agriculture sector is not growing?” ani Sato, miembro ng makapangyarihang Commission on Appointments (CA).

Aniya, target ng gobyerno ang pag-angat ng may anim na milyong Pilipino sa 2022 o isang milyong taun-taon simula ngayong 2017.

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago nang 6.8 porsyento noong 2016, pinakamabilis sa buong Asya na lumagpas pa sa China na nasa 6.7 porsyento lamang at ang Vietnam na 6.2 porsyento lamang.

Ayon pa rin sa PSA data, ang sektor ng agrikultura ay bumaba ng 1.1 porsyento ang paglago mula Oktubre hanggang Disyembre ng 2016.

Hindi aniya dapat maging hadlang ang pabago-bagong klima ng bansa kungdi dapat palakasin ng DA ang mga propgramang magpapa-angat sa buhay ng mga magsasaka.

“The DA led by Sec. Manny Pinol should come up with concrete plans that will shield farmers from the looming rice crisis when cheap, imported rice start flooding the market after June 2017, even if it plans to raise tariff on rice imports.” MELIZA MALUNTAG

