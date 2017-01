Dagdag-seguridad sa mga campus, isinulong

PASADO na sa ikatlo at huling pagbasa sa Malaking Kapulungan ng Kongreso ang panukalang magsusulong ng dagdag seguridad sa mga estudyante habang nasa paaralan.

Ang “Campus Safety and Security Act” na nakapaloob sa House Bill 4100 ay nagsusulong na ang bawat unibersidad at kolehiyo ay kailangang bumuo ng Safety and Security Council (SSC).

Ito ang mangangasiwa sa seguridad ng mga mag-aaralan at academic community laban sa mga magnanakaw, robbery, rape, at iba pang karahasan sa loob ng campus.

Kabilang sa magiging gampanin ng SSC na magrekomenda ng pagsasanay ukol sa iba’t ibang uri ng krimen at drug prevention sa pakikipag-ugnayan sa National Police Commission (NAPOLCOM) regional office, local police station at Department of the Interior and Local Government (DILG).

Gagawa din ito ng mga programa at polisiya ukol sa paggamit at pagbebenta ng anumang nakalalasing na inumin, pagtataglay at paggamit maging ang pagbebenta ng iligal na droga at drug or alcohol abuse education program.

Ang House Bill 4100 ay pinag-isang panukala nina Aurora Rep. Bellaflor Angara-Castillo at Sorsogon Rep. Evelina Escudero na sinuportahan ng mahigit 30 mambabatas. MELIZA MALUNTAG

