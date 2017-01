Death stations sa bansa, tuloy sa pagdami

LUMOBO nang husto ang mga “death stations” sa bansa.

Ito ang itinawag ni dating pangulo at ngayo’y House Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa mga health facility ng gobyerno na kapos sa gamot, kagamitan, doktor at medical staff.

“The problems brought about by devolution led to the deterioration of health services particularly in far-flung areas where services are needed most. Only 1/3 of the total number of hospitals and about ½ of hospital beds are public.”

Sa may 41,000 barangay sa buong bansa tanging nasa ika-apat na bahagi lamang ang may barangay health station ngunit ang mga ito ay nananatiling “death stations.”

Dahil dito, isinulong ni CGMA ang House Bill 4143 na may layunin baguhin at isailalim sa modernisassyon ang health delivery system sa bansa.

Sa pamamagitan aniya nito, maisasakatuparan ng gobyerno ang mandato na pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan.

Nagsimula aniyang pumangit ang serbisyo ng mga health centers nang ilipat sa local government units ang pangangalaga sa mga ospital at health centers dahil na rin sa kawalan ng pondo ng LGU.

Nakapaloob sa panukala ni CGMA ang pagkakaroon ng goberno ng programang technological, financial at administrative assistance sa LGU upang masuportahan at mabago ang probisyon, operasyon at maintenance ng mga health facilities sa pamamagitan ng inter-agency and multi-sectoral cooperation.

Bilang paunang hakbang ay dapat aniyang magkaloob ang Department of Health ng mga doktor sa bawat LGU upang matulungan ang local chief executive na ma-monitor ang health care delivery program at kapabilidad ng bawat pagamutan.

Dapat na rin aniyang ilunsad ng DOH ang “doctors to the barrio” at ang pagsasanay at accreditation sa mga private specialist practitioners ay dapat isagawa sa mga provincial hospitals at medical centers. MELIZA MALUNTAG

