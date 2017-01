DFA pinagpapaliwanag sa pagkakabitay kay Pawa

DESIDIDO ang mga mambabatas na pagpaliwanagin ang Department of Foreign Affairs (DFA) kung anong ayuda ang ibinigay sa pamilya ng OFW na nabitay sa Kuwait na si Jakatia Pawa.

Sinabi ni ACTS-OFW Rep. Aniceto John Bertiz, kailangang ilatag ng DFA ang mga aksyong ginawa sa kaso ni Pawa bago pa man ito nabitay.

Binigyang-diin ng mambabatas na hindi niya palalampasin ang nakakadismayang pagtugon ng DFA sa aniya’y kapos na pagkilos ng ahensya mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang hindi mapapalagpas ni Pawa ay kung bakit walang alam ang DFA sa takdang pagbitay kundi si Pawa pa mismo ang tumawag sa kanyang pamilya na siya’y bibitayin na.

Ayon kay Bertiz, hindi dapat may mabitay muli na OFW dahil lamang sa kahinaan o kabiguan ng gobyerno.

Babala naman ni Senior Deputy Minority Leader Lito Atienza, dumami pa ang OFW na mabibitay sa ibang bansa kapag nagpatupad ang Pilipinas ng parusang kamatayan.

“It saddens us to say that once Congress reinstates death sentences here, and once President Rodrigo Duterte makes good his threat to execute five to six malefactors every day, there’s a high likelihood we would have more Jakatia Pawas,” ani Atienza.

Si Pawa, 44, mula sa Zamboanga Sibugay, ay nabitay sa Hongkong nitong January 25 lamang dahil sa umano’y pagpatay sa 22-taong gulang na anak na babae ng kanyang employer sa Kuwait.

Ngunit giit ng kapatid ni Pawa na si Air Force Col. Angaris Pawa, pinagbintangan lamang ang kanyang kapatid ng amo nito. MELIZA MALUNTAG

