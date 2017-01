Duterte at Trump parehas ng ipinaglalaban

SINABI ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar na bagama’t mayroong independent foreign policy ay nagkaisa naman ang dalawang lider na pagsilbihan ang interest ng mga Filipino.

Nabanggit din aniya ni President Donald Trump na nais nitong tuldukan ang pagpatay sa mga Amerikano.

” Dahil nga sa mga nangyayari dito na, halimbawa, iyong mga iligal na droga, nagbanggit niya iyon. And iyon din po ang polisiya ng ating Pangulo, so it was very comforting to hear and to listen to the speech of President Donald Trump, na halos magkakaparehas po ng paniniwala sa speech po ng ating Pangulong Duterte. And siguro if you go by it, it looks like talagang magkakasundo ang ating Pangulo at si Pangulong Donald Trump. At binanggit naman ni Presidente Duterte iyan noong una silang nag-usap noong Disyembre,” lahad nito.

Samantala ang pinaka-highlight ng inagurasyon ay ang talumpati ni Pangulong Trump na tumagal ng 16 na minuto.

“Nabanggit nga niya doon na they will not impose their lifestyle on other nations, but then what they will do is prove to the world that they have a good way of running their government for the rest of the world to follow, iyon ang sabi niya, hindi sila makikialam sa polisiya o sa mga ginagawa ng ibang bansa. They will let them be, mahalaga iyon. The President of the United States believes on protectionism, America first. At he also encourages the other nations to serve the interests of their own people,” litaniya nito.

Aniya, nakita nila ang tradisyon ng inagurasyon na ginagawa dito sa Amerika sa bawat panahon na mayroong bagong pangulo.

Napakinggan aniya nila ang hiyawan ng mga tao, musika na kinakanta ng mga performers, mga talumpati na ginagawa ng iba pang mga miyembro ng Senado, at lalong-lalo na ang panunumpa ng president at vice president.

“Iyong mga napapanood na natin sa telebisyon, nababasa natin sa mga pahayagan, sa mga libro ay nandoon po at nakita po namin ni Secretary Jun Esperon na, ang mahalaga dito ay iyong kanilang demokrasya na buhay na buhay,” ani Sec. Andanar.

Sinabi pa nito na ‘very strong’ ang pagrespeto sa sistema ng eleksiyon sa United States of America.

“And, of course, if you’re here to experience it yourself physically, parang mararamdaman mo rin iyong lamig ng panahon, kaya it was something different,” ayon kay Sec. Andanar. KRIS JOSE

